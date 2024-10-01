4 поширені помилки після силового тренування, які руйнують ваш прогрес

Якщо ви вже довгий час активно тренуєтеся, але не бачите прогресу, причина може бути в тому, що ви неправильно завершуєте тренування. Дізнайтеся, яких помилок не варто припускатися після закінчення силового тренування, щоб досягти оптимальних результатів.

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Ви зробили останні кілька повторень, згорнули килимок і швидко вирушаєте додому, щоб якомога швидше прилягти на диван і відпочити після виснажливого тренування? Якщо так закінчується кожне ваше тренування, то це не дуже гарна ідея. Ви повинні уникати цих чотирьох поширених помилок після тренування за всяку ціну, якщо хочете досягти успіху. Про це пише Fit For Fun.

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Ви пропускаєте заминку

Помилки після тренування Фото: Freepik

Ваше тренування було виснажливим, і ви дуже втомлені, проте обходитися без заминки — не найкраща ідея. Заминка — це низка простих вправ, що виконується після фізичного тренування для плавного переходу від напруженого стану тіла до спокійного.

Інтенсивні силові тренування і тренування на витривалість призводять до збільшення частоти серцевих скорочень і подразнення м'язів, тому біль у м'язах неминучий. І саме заминка може все виправити. Закінчіть силове тренування легкою пробіжкою протягом кількох хвилин або м'якою обережною розтяжкою. Це допомагає знизити пульс, сприяє відновленню м'язових волокон і розщепленню кінцевих продуктів метаболізму.

Після тренування ви відразу йдете в сауну

Приємне тепло покращує кровообіг і зміцнює імунну систему, але краще почекати деякий час перед походом у сауну після тренування. Після тренування має пройти не менше 30 хвилин. Ми втрачаємо до 500 мл рідини та електролітів за одну пробіжку, тому відвідування сауни одразу після тренування контрпродуктивне, оскільки зростає ризик зневоднення.

Ви не п'єте достатньо води

Помилки після тренування Фото: Freepik

Говорячи про ризик зневоднення, вам не потрібно вливати в себе літри води, щоб ваше тіло відновилося. Проте емпіричне правило говорить: зважуйтеся до і після тренування. Заповнити втрачену вагу можна за допомогою води або ізотонічних напоїв.

Ви нічого не їсте

Фото: Getty Images

Навіть якщо ваше тренування має допомогти вам схуднути — вам обов'язково варто побалувати себе невеликим перекусом після тренування. Зрештою, вашому організму потрібне паливо для поповнення запасів глікогену і регенерації напружених м'язів. Добре підійдуть білкові продукти і складні вуглеводи у співвідношенні 1 до 3.

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Раніше Фокус писав про те, які продукти потрібно їсти для нарощування м'язової маси.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця