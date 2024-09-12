Идеальный рельеф: 7 продуктов для наращивания мышечной массы

Если вашей целью является не просто похудение, а красивое рельефное тело, то без тренажерного зала не обойтись. Но и в этом случае ключевую роль играет питание, так как для роста мышц нужны правильные питательные вещества.

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Если вы хотите набрать мышечную массу не набирая вес, вам следует добавить в свой рацион определенные продукты питания, которые богаты белком и полезными жирами. Они помогут поддерживать постоянный уровень энергии, способствовать росту и восстановлению мышц. Об этом пишет Health Shots.

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Яйца

Фото: Pixabay

Яйца, содержащие все 9 незаменимых аминокислот — строительных блоков белка — являются обязательным элементом рациона, если вы хотите набрать мышечную массу. Они также содержат полезные жиры, которые помогают телу правильно восстанавливаться и наращивать мышцы.

Киноа

Киноа — это зерно без глютена, которое содержит полноценный белок, а также другие необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, магний и антиоксиданты. У киноа низкий гликемический индекс, поэтому она помогает предотвратить резкие скачки сахара в крови.

Фасоль

Фото: Freepik

Являясь отличным источником растительного белка, фасоль также содержит клетчатку и другие необходимые питательные вещества, такие как витамин В, железо и магний, которые способствуют росту мышц.

Греческий йогурт

Этот йогурт также является полноценным источником белка, так как содержит все 9 незаменимых аминокислот. Он медленно переваривается, обеспечивая ваши мышцы постоянным запасом аминокислот в течение дня.

Соевые бобы

Эти бобы содержат растительный белок, предлагая все 9 аминокислот, необходимых для роста мышц. Всего 100 г сои могут обеспечить вас 36 граммами белка, которые помогут поддерживать ваше здоровье и физическую форму.

Постное мясо

Фото: Getty Images

Куриная грудка, лосось и индейка — отличные источники постного белка. Они могут обеспечить организм аминокислотами, необходимыми для наращивания мышечной массы и восстановления мышц.

Лосось

Богатый омега-3 жирными кислотами и белком, лосось не только поддерживает рост мышц, но и помогает уменьшить воспаление, улучшая скорость восстановления после тренировки. Кроме того, он содержит витамин В, который помогает преобразовывать пищу в энергию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту