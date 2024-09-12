Ідеальний рельєф: 7 продуктів для нарощування м'язової маси

Якщо вашою метою є не просто схуднення, а красиве рельєфне тіло, то без тренажерного залу не обійтися. Але і в цьому випадку ключову роль відіграє харчування, оскільки для росту м'язів потрібні правильні поживні речовини.

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Якщо ви хочете набрати м'язову масу, не набираючи вагу, вам слід додати до свого раціону певні харчові продукти, які багаті на білок і корисні жири. Вони допоможуть підтримувати постійний рівень енергії, сприятимуть зростанню та відновленню м'язів. Про це пише Health Shots.

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Яйця

Фото: Pixabay

Яйця, що містять усі 9 незамінних амінокислот — будівельних блоків білка — є обов'язковим елементом раціону, якщо ви хочете набрати м'язову масу. Вони також містять корисні жири, які допомагають тілу правильно відновлюватися і нарощувати м'язи.

Кіноа

Кіноа — це зерно без глютену, яке містить повноцінний білок, а також інші необхідні поживні речовини, такі як клітковина, магній і антиоксиданти. Кіноа має низький глікемічний індекс, тому допомагає запобігти різким стрибкам цукру в крові.

Квасоля

Фото: Freepik

Будучи чудовим джерелом рослинного білка, квасоля також містить клітковину та інші необхідні поживні речовини, як-от вітамін В, залізо і магній, які сприяють росту м'язів.

Грецький йогурт

Цей йогурт також є повноцінним джерелом білка, оскільки містить усі 9 незамінних амінокислот. Він повільно перетравлюється, забезпечуючи ваші м'язи постійним запасом амінокислот протягом дня.

Соєві боби

Ці боби містять рослинний білок, пропонуючи всі 9 амінокислот, необхідних для росту м'язів. Всього 100 г сої можуть забезпечити вас 36 грамами білка, які допоможуть підтримувати ваше здоров'я і фізичну форму.

Пісне м'ясо

Фото: Getty Images

Куряча грудка, лосось та індичка — чудові джерела пісного білка. Вони можуть забезпечити організм амінокислотами, необхідними для нарощування м'язової маси і відновлення м'язів.

Лосось

Багатий на омега-3 жирні кислоти та білок, лосось не тільки підтримує ріст м'язів, а й допомагає зменшити запалення, покращуючи швидкість відновлення після тренування. Крім того, він містить вітамін В, який допомагає перетворювати їжу на енергію.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця