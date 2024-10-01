Диетологи назвали 3 десерта, которые можно есть осенью, не опасаясь за фигуру

Осень – сезон ароматных специй, теплых пирогов и всего приятного! Помимо хрустящих листьев и Хэллоуина, октябрь ассоциируется с вкусными осенними сладостями: от тыквенного пирога до латте со специями. Однако, какими бы вкусными ни были эти сладкие угощения, они могут сказаться на вашей талии, если есть их в избытке. К счастью, есть несколько способов насладиться осенними десертами, не нанося ущерба фигуре.

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Строгие ограничения и отказ от десертов, увы, не приводят к результату. К счастью, есть масса вкусных и полезных десертов, которые могут удовлетворить ваши гастрономические и вкусовые пристрастия и не навредить вашим целям по снижению веса. Диетолог Кэтрин Гервацио назвала осенние десерты, которые не сорвут ваши планы по снижению веса. Об этом пишет She Finds.

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Печеные яблоки

Фото: Getty Images

Яблоки являются естественным источником сладости без необходимости добавления сахара. Они также богаты клетчаткой, которая может помочь вам чувствовать себя сытым и способствовать здоровому пищеварению.

"Печеные яблоки — низкокалорийное лакомство, которого осенью в избытке", — говорит диетолог. "Посыпьте корицей и мускатным орехом и добавьте немного измельченных орехов, чтобы усилить вкус". Это особенно хорошая идея, если учесть тот факт, что ежедневная доза корицы может помочь ускорить ваш метаболизм.

"При правильном контроле порций этот десерт содержит клетчатку, витамины и минералы для здоровья. По сравнению с традиционными осенними десертами, печеные яблоки имеют низкое содержание сахара, что помогает снизить общую калорийность", — говорит Гервацио.

Пирог из батата с цельнозерновой корочкой

Батат богат различными витаминами, такими как А и С, минералами и антиоксидантами. Он также естественно сладкий, как и яблоки, что снижает потребность в чрезмерном количестве сахара из других источников. Цельнозерновая корка также добавит клетчатку в этот десерт.

"Этот традиционный осенний десерт можно сделать более полезным, используя цельнозерновую муку в качестве корочки", — объясняет диетолог. "Начинка может быть сделана из обезжиренного молока, ванильного экстракта и некалорийного подсластителя".

Кроме того, сладкий картофель не просто имеет приятный вкус; Он также приносит огромную пользу для здоровья. "Батат богат питательными веществами, особенно витаминами А, С и калием. Содержание клетчатки в нем может способствовать ощущению сытости. Это снизит вероятность переедания во время следующего приема пищи", — добавляет Гервацио.

Парфе из пряного йогурта

Фото: Freepik

Это лакомство — идеальный выбор, потому что оно сочетает в себе богатый белком йогурт с богатыми питательными веществами начинками, такими как фрукты, орехи и осенние специи, такие как корица и мускатный орех.

"Используя кусочки яблока или жареную тыкву, приготовьте полезное парфе с орехами, семенами и осенними специями", — советует Гервацио. "Это богатый белком ос осенний десерт с пробиотиками, которые помогают хорошему пищеварению. Чтобы сделать его низкокалорийным, используйте мед или кленовый сироп вместо обычного белого сахара или сиропа. Также можно рассмотреть некалорийные подсластители".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту