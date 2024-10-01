Дієтологи назвали 3 десерти, які можна їсти восени, не побоюючись за фігуру

Осінь — сезон ароматних спецій, теплих пирогів і всього приємного! Крім хрусткого листя і Геловіна, жовтень асоціюється зі смачними осінніми солодощами: від гарбузового пирога до лате зі спеціями. Однак, якими б смачними не були ці солодкі частування, вони можуть позначитися на вашій талії, якщо їсти їх у надлишку. На щастя, є кілька способів насолодитися осінніми десертами, не завдаючи шкоди фігурі.

Related video

Суворі обмеження і відмова від десертів, на жаль, не приводять до результату. На щастя, є маса смачних і корисних десертів, які можуть задовольнити ваші гастрономічні та смакові вподобання і не нашкодити вашим цілям зі зниження ваги. Дієтологиня Кетрін Герваціо назвала осінні десерти, які не зірвуть ваші плани зі зниження ваги. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Печені яблука

Фото: Getty Images

Яблука є природним джерелом солодощів без необхідності додавання цукру. Вони також багаті на клітковину, яка може допомогти вам почуватися ситим і сприяти здоровому травленню.

"Печені яблука — низькокалорійні ласощі, яких восени в надлишку", — каже дієтолог. "Посипте корицею та мускатним горіхом і додайте трохи подрібнених горіхів, щоб посилити смак". Це особливо гарна ідея, якщо врахувати той факт, що щоденна доза кориці може допомогти прискорити ваш метаболізм.

"За умови правильного контролю порцій цей десерт містить клітковину, вітаміни та мінерали для здоров'я. Порівняно з традиційними осінніми десертами, печені яблука мають низький вміст цукру, що допомагає знизити загальну калорійність", — каже Герваціо.

Пиріг із батату з цільнозерновою скоринкою

Батат багатий різними вітамінами, такими як А і С, мінералами та антиоксидантами. Він також природно солодкий, як і яблука, що знижує потребу в надмірній кількості цукру з інших джерел. Цільнозернова кірка також додасть клітковину в цей десерт.

"Цей традиційний осінній десерт можна зробити кориснішим, використовуючи цільнозернове борошно як скоринку", — пояснює дієтолог. "Начинка може бути зроблена зі знежиреного молока, ванільного екстракту і некалорійного підсолоджувача".

Крім того, солодка картопля не просто має приємний смак; вона також приносить величезну користь для здоров'я. "Батат багатий поживними речовинами, особливо вітамінами А, С і калієм. Вміст клітковини в ньому може сприяти відчуттю ситості. Це знизить ймовірність переїдання під час наступного прийому їжі", — додає Герваціо.

Парфе з пряного йогурту

Фото: Freepik

Ці ласощі — ідеальний вибір, тому що вони поєднують у собі багатий на білок йогурт із багатими поживними речовинами начинками, як-от фрукти, горіхи й осінні спеції, наприклад, кориця й мускатний горіх.

"Використовуючи шматочки яблука або смажений гарбуз, приготуйте корисне парфе з горіхами, насінням і осінніми спеціями", — радить Герваціо. "Це багатий на білок осінній десерт з пробіотиками, які допомагають гарному травленню. Щоб зробити його низькокалорійним, використовуйте мед або кленовий сироп замість звичайного білого цукру або сиропу. Також можна розглянути некалорійні підсолоджувачі".

Нагадаємо, 3 низьковуглеводних десерти, які допоможуть схуднути.

Раніше Фокус писав про те, які десерти допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця