Солодке можна: 3 низьковуглеводних десерти, які допоможуть схуднути

Якщо ви вирішили привести фігуру до ладу і схуднути, це не означає, що потрібно відмовлятися від солодкого. Десерти з низьким вмістом вуглеводів обіцяють насолоду без докорів сумління.

Related video

За допомогою низьковуглеводної дієти ви можете зробити крок до фігури вашої мрії, не відмовляючи собі в десертах. На цій дієті слід уникати вживання макаронів, рису, хліба, випічки та цукру або, принаймні, вживати їх якомога рідше. А все тому, що в процесі травлення вони спричиняють різке підвищення рівня цукру в крові. Потім ваше тіло виділяє інсулін, який має спрямовувати глюкозу з крові в клітини і знову знижувати рівень цукру в крові. Проте інсулін також блокує втрату жиру, а зниження рівня інсуліну часто призводить до відновлення тяги до їжі. Щоб розірвати це порочне коло, ви скорочуєте вуглеводи в низьковуглеводній дієті, в той час як білки і жири дозволені. Багата на білок дієта має не тільки допомогти вам схуднути, а й зміцнити м'язи. З низьковуглеводною дієтою не обов'язково відмовлятися від солодкого повністю, однак, оскільки цукру слід уникати, ви можете краще переключитися на більш здорові альтернативи. Про це пише Bunte.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Мед, сироп агави, буряковий сироп або кленовий сироп допоможуть надати чудову солодкість вашому літньому десерту і є більш корисною альтернативою звичайному цукру.

Іншими варіантами корисного замінника цукру є яблучний сироп, фінікова паста або дуже стиглі банани.

Підсолоджувачі, такі як стевія і ксиліт, також використовуються в низьковуглеводній дієті.

Як приготувати низьковуглеводне морозиво

Хороша новина для всіх ласунів у тому, що ви можете приготувати своє власне низьковуглеводне морозиво.

Для цього ідеально підходять свіжі ягоди, наприклад, полуниця, яку треба перебити у пюре та змішати з невеликою кількістю соку лайма.

Основою служить підсолоджений ксилітом йогурт, який потрібно збити до кремоподібної консистенції, а потім змішати з ягідним пюре.

Щоб морозиво вийшло повітряним, додайте трохи збитих вершків.

Звичайно, ви також можете вибрати будь-які інші фруктові пюре замість пюре з полуниці, якщо віддаєте перевагу іншому смаку. Малина, ожина, чорниця, апельсин або лимон — ви можете урізноманітнити основний рецепт збитим підсолодженим йогуртом і вершками, як вам більше подобається.

Фруктовий салат

Фото: Freepik

Для тих, хто хотів би обійтися без будь-якого доданого цукру, фруктовий салат є напрочуд корисним і освіжаючим літнім десертом.

Замість барвистого фруктового міксу ви також можете спробувати інший варіант з обраними фруктами, наприклад, фруктовий салат з яблука, апельсина, граната і волоських горіхів. Щоб надати десерту більше аромату, можна додати апельсиновий або ванільний екстракт. Під час купівлі обов'язково варто переконатися в його придатності до вживання. Перед подачею на стіл слід дати фруктовому салату настоятися близько пів години, щоб він зміг повністю розкрити свій аромат.

Багатошаровий десерт

Фото: Getty Images

У це важко повірити, але коли ви худнете, ви також можете побалувати себе смачним багатошаровим десертом, якщо він низьковуглеводний.

У цьому рецепті нижній шар складається з подрібненого фундука, злегка обсмаженого на зрідженому ксиліті. Після того як підсолоджувач знову застигне на деку, горіхи знову покришіть і помістіть у десертну склянку як нижній шар.

Фруктові шари складаються з протертої, розмороженої малини з невеликою кількістю лимонного соку і ксилітом. Його додають у склянку чергуючи з йогуртовим і горіховим шаром. Не тільки насолода для очей, а й для смаку.

Однак важливо зазначити, що навіть якщо ви можете дозволити собі низьковуглеводний десерт під час схуднення, не варто переїдати. На жаль, навіть ці привабливі десерти не є повністю безкалорійними.

Нагадаємо, 5 корисних десертів для стабілізації цукру в крові.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з організмом, якщо їсти морозиво щодня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця