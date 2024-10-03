Пейте каждый вечер: 7 горячих напитков, которые снизят уровень тревожности

Управление стрессом и контроль уровня тревожности имеют важное значение для общего благополучия и здоровья, в том числе для контроля артериального давления. Употребление горячих напитков перед сном могут в этом помочь.

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Многие горячие напитки, например, травяные чаи обладают успокаивающими свойствами, помогая уменьшить беспокойство и поддерживать покой. С другой стороны, многие из этих напитков также помогают снизить кровяное давление естественным путем. Эксперты рассказали о горячих напитках, которые вам следует пить каждый вечер, чтобы снизить артериальное давление и уровень тревожности. Об этом пишет She Finds.

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Зеленый чай

Фото: Freepik

Зеленый чай известен содержанием катехинов, которые являются мощными антиоксидантами, улучшающими кровоток и способствующими здоровью сердца. С другой стороны, он также содержит L-теанин, который известен своим успокаивающим эффектом.

"Зеленый чай содержит теанин, который помогает снизить артериальное давление и действует как противотревожное соединение. Теанин заставляет ваш организм вырабатывать больше ГАМК, серотонина и дофамина — успокаивающих нейромедиаторов, помогающих улучшить настроение и уменьшить беспокойство", — говорит доктор Ральф Уолдо.

Ромашковый чай

Ромашковый чай содержит флавоноиды, которые могут способствовать улучшению здоровья. Он также может способствовать расслаблению и снижению тревожности, что делает его прекрасным горячим напитком, который можно пить перед сном.

"Ромашковый чай известен своими успокаивающими свойствами. Он содержит апигенин, антиоксидант, который связывается с определенными рецепторами в мозге, что способствует сонливости и уменьшает бессонницу. Теплая чашка ромашкового чая перед сном может снизить артериальное давление и уровень тревожности", — отмечает эксперт.

Имбирный чай

Фото: Freepik

Имбирь имеет много преимуществ для нашего здоровья. "Чай с имбирем и куркумой содержит противовоспалительный гингерол и куркумин, которые могут помочь снизить кровяное давление. Соединения в имбире и куркуме улучшают кровообращение, помогая крови более свободно течь по телу. Имбирь и куркума также обладают анксиолитическим действием, выступая в качестве натуральных средств от беспокойства", — поясняет доктор Уолдо.

Чай ройбуш

Чай ройбуш богат антиоксидантами, такими как аспалатин и нотофагин. Они могут помочь уменьшить воспаление и дополнительно защитить сердце. Кроме того, его способность снижать уровень гормона стресса кортизола может предотвратить вызванные стрессом скачки артериального давления.

"Чай ройбуш содержит полифенолы, которые полезны для здоровья сердца и могут улучшать кровообращение, хотя прямое действие на снижение артериального давления ограничено", — говорит доктор Гарольд Хонг.

Чай из корня валерианы

Чай из корня валерианы помогает повысить уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге, которая оказывает успокаивающее действие на нервную систему. ГАМК может помочь успокоить мозговую активность, уменьшить беспокойство и улучшить качество сна.

"Чай из корня валерианы помогает расслабить тело и способствует сну, косвенно снижая артериальное давление", — утверждает доктор Хонг.

Мятный чай

Фото: Freepik

Мятный чай содержит ментол, который расслабляет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение. Как и другие упомянутые чаи, он также может снимать напряжение и беспокойство в организме.

"Мята действует как сосудорасширяющее средство, расширяя кровеносные сосуды и снижая артериальное давление. Освежающий, успокаивающий аромат чая с перечной мятой также помогает снять беспокойство и способствовать расслаблению", — говорит Уолдо.

Свекольный сок

Хотя свекольный сок обычно пьют холодным или комнатной температуры, эксперт утверждает, что его можно пить и горячим, чтобы ощутить расслабляющие свойства.

"Нагревание свекольного сока не уменьшит содержание в нем нитратов. Осторожное нагревание свекольного сока, аналогично тому, как готовятся травяные чаи, должно сохранить его полезные соединения, включая нитраты и антиоксиданты. Свекольный сок богат нитратами, которые организм преобразует в оксид азота. Это помогает расслабить и расширить кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая артериальное давление", — говорит диетолог Вероника Рауз.

Кроме того, она отмечает, что исследования показали, что употребление свекольного сока может "снизить систолическое артериальное давление в среднем на 4,95 мм рт. ст. Эти нитраты работают за счет увеличения выработки оксида азота, который расслабляет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту