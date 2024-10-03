Пийте щовечора: 7 гарячих напоїв, які знизять рівень тривожності

Управління стресом і контроль рівня тривожності мають важливе значення для загального благополуччя і здоров'я, зокрема для контролю артеріального тиску. Вживання гарячих напоїв перед сном можуть у цьому допомогти.

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Багато гарячих напоїв, наприклад, трав'яні чаї мають заспокійливі властивості, допомагаючи зменшити занепокоєння і підтримувати спокій. З іншого боку, багато з цих напоїв також допомагають знизити кров'яний тиск природним шляхом. Експерти розповіли про гарячі напої, які вам слід пити щовечора, щоб знизити артеріальний тиск і рівень тривожності. Про це пише She Finds.

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Зелений чай

Фото: Freepik

Зелений чай відомий вмістом катехінів, які є потужними антиоксидантами, що поліпшують кровообіг і сприяють здоров'ю серця. З іншого боку, він також містить L-теанін, який відомий своїм заспокійливим ефектом.

"Зелений чай містить теанін, який допомагає знизити артеріальний тиск і діє як протитривожна сполука. Теанін змушує ваш організм виробляти більше ГАМК, серотоніну і дофаміну — заспокійливих нейромедіаторів, які допомагають поліпшити настрій і зменшити занепокоєння", — каже доктор Ральф Волдо.

Ромашковий чай

Ромашковий чай містить флавоноїди, які можуть сприяти поліпшенню здоров'я. Він також може сприяти розслабленню і зниженню тривожності, що робить його прекрасним гарячим напоєм, який можна пити перед сном.

"Ромашковий чай відомий своїми заспокійливими властивостями. Він містить апігенін, антиоксидант, який зв'язується з певними рецепторами в мозку, що сприяє сонливості та зменшує безсоння. Тепла чашка ромашкового чаю перед сном може знизити артеріальний тиск і рівень тривожності", — зазначає експерт.

Імбирний чай

Фото: Freepik

Імбир має багато переваг для нашого здоров'я. "Чай з імбиром і куркумою містить протизапальний гінгерол і куркумін, які можуть допомогти знизити кров'яний тиск. Сполуки в імбирі та куркумі покращують кровообіг, допомагаючи крові вільніше текти по тілу. Імбир і куркума також мають анксіолітичну дію, виступаючи як натуральні засоби від занепокоєння", — пояснює доктор Волдо.

Чай ройбуш

Чай ройбуш багатий на антиоксиданти, такі як аспалатин і нотофагін. Вони можуть допомогти зменшити запалення і додатково захистити серце. Крім того, його здатність знижувати рівень гормону стресу кортизолу може запобігти спричиненим стресом стрибкам артеріального тиску.

"Чай ройбуш містить поліфеноли, які корисні для здоров'я серця і можуть покращувати кровообіг, хоча пряма дія на зниження артеріального тиску обмежена", — каже доктор Гарольд Хонг.

Чай із кореня валеріани

Чай з кореня валеріани допомагає підвищити рівень гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК) у мозку, яка чинить заспокійливу дію на нервову систему. ГАМК може допомогти заспокоїти мозкову активність, зменшити занепокоєння і поліпшити якість сну.

"Чай з кореня валеріани допомагає розслабити тіло і сприяє сну, побічно знижуючи артеріальний тиск", — стверджує доктор Хонг.

М'ятний чай

Фото: Freepik

М'ятний чай містить ментол, який розслабляє кровоносні судини і покращує кровообіг. Як і інші згадані чаї, він також може знімати напругу і занепокоєння в організмі.

"М'ята діє як судинорозширювальний засіб, розширюючи кровоносні судини і знижуючи артеріальний тиск. Освіжаючий, заспокійливий аромат чаю з перцевою м'ятою також допомагає зняти занепокоєння і сприяти розслабленню", — каже Волдо.

Буряковий сік

Хоча буряковий сік зазвичай п'ють холодним або кімнатної температури, експерт стверджує, що його можна пити і гарячим, щоб відчути розслаблювальні властивості.

"Нагрівання бурякового соку не зменшить вміст у ньому нітратів. Обережне нагрівання бурякового соку, аналогічно до того, як готуються трав'яні чаї, має зберегти його корисні сполуки, включно з нітратами та антиоксидантами. Буряковий сік багатий на нітрати, які організм перетворює на оксид азоту. Це допомагає розслабити і розширити кровоносні судини, покращуючи кровообіг і знижуючи артеріальний тиск", — каже дієтологиня Вероніка Рауз.

Крім того, вона зазначає, що дослідження засвідчили, що вживання бурякового соку може "знизити систолічний артеріальний тиск у середньому на 4,95 мм рт. ст. Ці нітрати працюють завдяки збільшенню вироблення оксиду азоту, який розслабляє кровоносні судини і покращує кровообіг".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця