Как укротить аппетит: 8 натуральных средств, которые помогут сбросить вес

Если ваш голод выходит из-под контроля или вы чувствуете, что не наедаетесь даже после сытного обеда, вам стоит пересмотреть свой рацион питания. Добавьте в свой рацион продукты, которые дадут организму важные питательные вещества и помогут обуздать аппетит.

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Поскольку еда является топливом для организма, убедитесь, что вы получаете достаточно качественной пищи, чтобы удовлетворить все свои потребности в питательных веществах. "Мы всегда рекомендуем пациентам есть много белка и с высоким содержанием клетчатки, потому что они дают вам чувство сытости дольше", — говорит доктор Мир Али. Если ваш рацион уже насыщен белками и клетчаткой, а вы все еще боретесь с приступами голода, возможно, стоит добавить в него один или два натуральных подавителя аппетита. О продуктах и напитках, которые обычно считаются естественными средствами подавления аппетита, пишет Women’s Health.

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Зеленый чай

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Зеленый чай содержит такие соединения, как катехины, помогающие регулировать голод и ускорять метаболизм, говорит диетолог Скотт Китли. Зеленый чай также содержит небольшое количество кофеина, который может временно помочь обуздать аппетит.

Кофе

Во многом свойство кофе подавлять аппетит сводится к содержанию кофеина. "Кофеин в кофе может помочь подавить аппетит, но эффект, скорее всего, краткосрочный", — говорит диетолог Кери Ганс. Кофе также стимулирует термогенез — процесс выработки тепла в вашем теле, что может заставить вас чувствовать себя сытым. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в Международном журнале фармацевтических исследований, употребление 200–250 мл кофе в день может помочь, если вы пытаетесь похудеть.

Пажитник

Эта богатая клетчаткой трава может замедлить пищеварение и заставить вас чувствовать себя сытым дольше. "Его часто используют в форме добавки, чтобы помочь контролировать аппетит", — говорит Китли.

Матча

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По словам Китли, этот травяной напиток содержит как кофеин, так и другие соединения, которые могут влиять на гормоны голода и помогать дольше чувствовать сытость.

Продукты, богатые клетчаткой

"Клетчатка, особенно растворимая, расширяется в желудке и замедляет пищеварение, что помогает вам чувствовать сытость между приемами пищи", — говорит Китли. Пища должна содержать не менее пяти граммов клетчатки, чтобы считаться "богатой клетчаткой". Фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые и овес — все это примеры продуктов с высоким содержанием клетчатки. Эксперты рекомендуют употреблять около 25–30 граммов клетчатки в день.

Протеиновый порошок

"Белок — один из самых насыщающих макронутриентов", — говорит Китли. "Протеиновый порошок может быть простым способом увеличить потребление белка, помогая держать голод под контролем". При поиске хорошего варианта протеинового порошка учитывайте вкус, количество белка на порцию и то, насколько хорошо он растворяется. Вы также можете выбирать между животными и растительными белками. Продукты животного белка обычно получают из сыворотки, казеина или коллагена, которые обеспечивают ваш организм незаменимыми аминокислотами. С другой стороны, растительные протеиновые порошки содержат сою, коноплю, горох и рис. В них не так много аминокислот, но они все равно отлично подходят для оптимального питания.

Продукты с высоким содержанием воды

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Продукты с высоким содержанием воды, включая огурцы, арбузы и супы на основе бульона, могут добавить объем вашему желудку с минимальным количеством калорий, говорит Китли. "Поддержание водного баланса может помочь держать голод под контролем", — отмечает Ганс. В целом, большинство продуктов содержат много воды, поэтому выбирайте наиболее насыщающие влагой, такие как дыня, клубника, яблоки, помидоры, персики, апельсины, салат, перец и сельдерей. Обезжиренное молоко и йогурт также содержат много воды.

Нежирное мясо или сваренные вкрутую яйца

"Эти богатые белком продукты очень насыщают и могут предотвратить переедание в конце дня", — говорит Китли. Мясо и птица в идеале должны быть постными или нежирными, например, постный говяжий фарш, свиная корейка и куриные грудки без кожи.

Если вы все это перепробовали и все равно чувствуете постоянный голод, возможно, пришло время обратиться к лечащему врачу для более детального обследования и выявления причины. "Он осмотрит вас и удостоверится, что у вас нет никаких скрытых проблем со здоровьем, таких как не диагностированный диабет или повышенная активность щитовидной железы", — говорит Али. Согласно Cleveland Clinic, эти состояния могут заставить вас чаще чувствовать голод.

Напомним, диетолог назвала 5 групп продуктов, которые помогут обуздать аппетит,

Ранее Фокус писал о том, что ученые установили, что медленное жевание помогает похудеть.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту