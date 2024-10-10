Як приборкати апетит: 8 натуральних засобів, які допоможуть скинути вагу

Якщо ваш голод виходить з-під контролю або ви відчуваєте, що не наїдаєтеся навіть після ситного обіду, вам варто переглянути свій раціон харчування. Додайте до свого раціону продукти, які дадуть організму важливі поживні речовини і допоможуть приборкати апетит.

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Оскільки їжа є паливом для організму, переконайтеся, що ви отримуєте достатньо якісної їжі, щоб задовольнити всі свої потреби в поживних речовинах. "Ми завжди рекомендуємо пацієнтам їсти багато білка і з високим вмістом клітковини, тому що вони дають вам відчуття ситості на довший час", — каже доктор Мір Алі. Якщо ваш раціон уже насичений білками і клітковиною, а ви все ще боретеся з нападами голоду, можливо, варто додати до нього один або два натуральні пригнічувачі апетиту. Про продукти та напої, які зазвичай вважаються природними засобами придушення апетиту, пише Women's Health.

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Зелений чай

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Зелений чай містить такі сполуки, як катехіни, що допомагають регулювати голод і прискорювати метаболізм, каже дієтолог Скотт Кітлі. Зелений чай також містить невелику кількість кофеїну, який може тимчасово допомогти приборкати апетит.

Кава

Багато в чому властивість кави пригнічувати апетит зводиться до вмісту кофеїну. "Кофеїн у каві може допомогти придушити апетит, але ефект, найімовірніше, короткостроковий", — каже дієтолог Кері Ганс. Кава також стимулює термогенез — процес вироблення тепла у вашому тілі, що може змусити вас почуватися ситим. Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у Міжнародному журналі фармацевтичних досліджень, вживання 200-250 мл кави на день може допомогти, якщо ви намагаєтеся схуднути.

Пажитник

Ця багата на клітковину трава може сповільнити травлення і змусити вас почуватися ситим довше. "Його часто використовують у формі добавки, щоб допомогти контролювати апетит", — каже Кітлі.

Матча

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За словами Кітлі, цей трав'яний напій містить як кофеїн, так і інші сполуки, які можуть впливати на гормони голоду і допомагати довше відчувати ситість.

Продукти, багаті на клітковину

"Клітковина, особливо розчинна, розширюється в шлунку і сповільнює травлення, що допомагає вам почуватися ситим між прийомами їжі", — каже Кітлі. Їжа має містити щонайменше п'ять грамів клітковини, щоб вважатися "багатою на клітковину". Фрукти, овочі, цільні зерна, бобові та овес — усе це приклади продуктів із високим вмістом клітковини. Експерти рекомендують вживати близько 25-30 грамів клітковини на день.

Протеїновий порошок

"Білок — один із найбільш насичувальних макронутрієнтів", — каже Кітлі. "Протеїновий порошок може бути простим способом збільшити споживання білка, допомагаючи тримати голод під контролем". Під час пошуку хорошого варіанту протеїнового порошку враховуйте смак, кількість білка на порцію і те, наскільки добре він розчиняється. Ви також можете вибирати між тваринними і рослинними білками. Продукти тваринного білка зазвичай отримують із сироватки, казеїну або колагену, які забезпечують ваш організм незамінними амінокислотами. З іншого боку, рослинні протеїнові порошки містять сою, коноплі, горох і рис. У них не так багато амінокислот, але вони однаково чудово підходять для оптимального харчування.

Продукти з високим вмістом води

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Продукти з високим вмістом води, включно з огірками, кавунами і супами на основі бульйону, можуть додати об'єму вашому шлунку з мінімальною кількістю калорій, каже Кітлі. "Підтримка водного балансу може допомогти тримати голод під контролем", — зазначає Ганс. Загалом більшість продуктів містять багато води, тому обирайте ті, що найбільше насичують вологою, як-от диня, полуниця, яблука, помідори, персики, апельсини, салат, перець і селера. Знежирене молоко та йогурт також містять багато води.

Нежирне м'ясо або зварені круто яйця

"Ці багаті білком продукти дуже насичують і можуть запобігти переїданню наприкінці дня", — каже Кітлі. М'ясо і птиця в ідеалі мають бути пісними або нежирними, наприклад, пісний яловичий фарш, свиняча корейка і курячі грудки без шкіри.

Якщо ви все це перепробували і все одно відчуваєте постійний голод, можливо, настав час звернутися до лікаря для більш детального обстеження і виявлення причини. "Він огляне вас і упевниться, що у вас немає жодних прихованих проблем зі здоров'ям, як-от не діагностований діабет або підвищена активність щитовидної залози", — каже Алі. Згідно з Cleveland Clinic, ці стани можуть змусити вас частіше відчувати голод.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця