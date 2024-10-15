Сезон простуд: 7 напитков, которые повысят иммунитет этой осенью

В холодное время года важно ежедневно употреблять ключевые питательные вещества для оптимального иммунитета. Среди наиболее важных питательных веществ, которые вы найдете в определенных напитках, витамины С, D, Е, фитонутриенты, цинк, селен, клетчатка, пробиотики.

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С наступлением холодов, многие из нас начинают задумываться о том, как оставаться здоровыми в сезон простуд и гриппа. Один из самых доступных и простых способов сделать это — обратиться к продуктам и напиткам, содержащим питательные вещества, поддерживающие иммунитет. О том, какие напитки оптимизирующих иммунную систему, пишет Real Simple.

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Зеленый чай

Фото: Freepik

"Зеленый чай — напиток, связанный с иммунным здоровьем, поскольку он богат антиоксидантами, называемыми катехинами", — говорит диетолог Эми Дэвис. Кроме того, эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) —растительное соединение, содержащееся в зеленом чае, которое связано с регуляцией и модуляцией иммунной системы. И если вы чувствительны к кофеину или предпочитаете вечером пить чай, то зеленый чай без кофеина подойдет идеально.

Смузи

Смузи — это вкусные и простые в приготовлении напитки, которые можно наполнить питательными веществами, повышающими иммунитет. Возьмите ягоды, киви или цитрусовые для получения витамина С, обогащенное молоко или апельсиновый сок для витамина D, авокадо или шпинат для витамина Е, семена конопли для цинка, молочные продукты или семена подсолнечника для селена, а также йогурт или кефир для пробиотиков. Все растительные ингредиенты в вашем смузи также обеспечат клетчатку и растительные соединения!

Чай из эхинацеи

Эхинацея богата иммуностимулирующим витамином С, селеном, цинком и растительными соединениями. "Эхинацея, богатая антиоксидантами, обладает иммуномодулирующими, противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает ее мощным средством для поддержки иммунитета", — объясняет диетолог Джули Пейс. Кроме того, чай из эхиноцеи имеет прекрасный слегка землистый, цветочный вкус.

Имбирный чай

Фото: Freepik

"Известно, что имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая укрепить иммунитет", — говорит Дэвис. Кроме того, имбирь содержит множество растительных соединений и он не содержит кофеина. Добавьте немного меда в этот чай, чтобы усилить иммуностимулирующие свойства.

Матча

Матча может похвастаться целым рядом растительных соединений, включая полифенолы и сапонины, а одна чашка содержит 13% от суточной нормы витамина С, а также 4% цинка. Выбирайте листовые и несладкие варианты для максимальной пользы для здоровья иммунитета.

Костный бульон

Костный бульон имеет потрясающее влияние на ваше иммунное здоровье. "Костный бульон связан с укреплением иммунной системы благодаря содержанию коллагена и глютамина, которые поддерживают здоровье кишечника", — говорит Дэвис. Эти питательные вещества работают, поддерживая целостность слизистой оболочки кишечника и здоровье микробиома кишечника.

Золотой латте

Фото: Freepik

Золотистый латте, который становится все более модным напитком, содержит суперфуд куркуму. "Куркума содержит куркумин, который является мощным противовоспалительным соединением, поддерживающим иммунное здоровье, поэтому золотистый молочный латте стал популярным вариантом", — говорит Дэвис. Другие специи, в том числе корица, имбирь и черный перец, также содержат иммуностимулирующие растительные соединения. Вы можете легко приготовить этот напиток дома, согрев две чашки вашего любимого молока и добавив чайную ложку куркумы, сбрызнуть медом и посыпать корицей, сушеным имбирем и черным перцем.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту