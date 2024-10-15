Сезон застуд: 7 напоїв, які підвищать імунітет цієї осені

У холодну пору року важливо щодня вживати ключові поживні речовини для оптимального імунітету. Серед найважливіших поживних речовин, які ви знайдете в певних напоях, вітаміни С, D, Е, фітонутрієнти, цинк, селен, клітковина, пробіотики.

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З настанням холодів багато хто з нас починає замислюватися над тим, як залишатися здоровими в сезон застуд і грипу. Один із найдоступніших і найпростіших способів зробити це — звернутися до продуктів і напоїв, що містять поживні речовини, які підтримують імунітет. Про те, які напої оптимізують імунну систему, пише Real Simple.

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Зелений чай

Фото: Freepik

"Зелений чай — напій, пов'язаний з імунним здоров'ям, оскільки він багатий на антиоксиданти, так звані катехіни", — каже дієтологиня Емі Девіс. Крім того, епігаллокатехін-3-галлат (EGCG) — рослинна сполука, що міститься в зеленому чаї, яка пов'язана з регуляцією і модуляцією імунної системи. І якщо ви чутливі до кофеїну або віддаєте перевагу ввечері пити чай, то зелений чай без кофеїну підійде ідеально.

Смузі

Смузі — це смачні та прості в приготуванні напої, які можна наповнити поживними речовинами, що підвищують імунітет. Візьміть ягоди, ківі або цитрусові для отримання вітаміну С, збагачене молоко або апельсиновий сік для вітаміну D, авокадо або шпинат для вітаміну Е, насіння конопель для цинку, молочні продукти або насіння соняшнику для селену, а також йогурт або кефір для пробіотиків. Усі рослинні інгредієнти у вашому смузі також забезпечать клітковину та рослинні сполуки!

Чай з ехінацеї

Ехінацея багата імуностимулювальним вітаміном С, селеном, цинком і рослинними сполуками. "Ехінацея, багата на антиоксиданти, має імуномодулювальні, протизапальні, антибактеріальні та противірусні властивості, що робить її потужним засобом для підтримки імунітету", — пояснює дієтологиня Джулі Пейс. Крім того, чай з ехіноцеї має прекрасний злегка землистий, квітковий смак.

Імбирний чай

Фото: Freepik

"Відомо, що імбир має протизапальні та антиоксидантні властивості, допомагаючи зміцнити імунітет", — каже Девіс. Крім того, імбир містить безліч рослинних сполук і він не містить кофеїну. Додайте трохи меду в цей чай, щоб посилити імуностимулювальні властивості.

Матча

Матча може похвалитися цілою низкою рослинних сполук, включно з поліфенолами і сапонінами, а одна чашка містить 13% від добової норми вітаміну С, а також 4% цинку. Вибирайте листові та несолодкі варіанти для максимальної користі для здоров'я імунітету.

Кістковий бульйон

Кістковий бульйон має приголомшливий вплив на ваше імунне здоров'я. "Кістковий бульйон пов'язаний зі зміцненням імунної системи завдяки вмісту колагену і глютаміну, які підтримують здоров'я кишківника", — каже Девіс. Ці поживні речовини працюють, підтримуючи цілісність слизової оболонки кишківника і здоров'я мікробіома кишківника.

Золотий лате

Фото: Freepik

Золотистий лате, який стає дедалі моднішим напоєм, містить суперфуд куркуму. "Куркума містить куркумін, який є потужною протизапальною сполукою, що підтримує імунне здоров'я, тому золотистий молочний лате став популярним варіантом", — каже Девіс. Інші спеції, зокрема кориця, імбир і чорний перець, також містять імуностимулювальні рослинні сполуки. Ви можете легко приготувати цей напій удома, зігрівши дві чашки вашого улюбленого молока і додавши чайну ложку куркуми, скропити медом і посипати корицею, сушеним імбиром і чорним перцем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця