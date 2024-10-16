Не потерять пользу: 5 масел, которые нужно употреблять только в сыром виде

В последние годы растет осознание важности полезных жиров в рационе, особенно когда речь идет о маслах. Но многие масла теряют свои питательные свойства и становятся вредными для здоровья, если использовать их при приготовлении при высоких температурах.

Related video

Полезные жиры в сырых маслах обладают многочисленными преимуществами. Горчичное масло улучшает вкус и питательность, арахисовое и оливковое масло способствуют здоровью сердца, а кокосовое ускоряет обмен веществ и работу мозга. Употребление этих масел в сыром виде сохраняет их основные питательные вещества и пользу для здоровья. Чтобы получить пользу от масел, лучше всего употреблять их в сыром виде. О том, почему это важно, пишет Times of India.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Горчичное масло

Фото: Freepik

Горчичное масло является источником питательных веществ, так как оно содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для здоровья сердца. Сырое горчичное масло обладает противомикробными свойствами и помогает бороться с инфекциями. Для многих сырое горчичное масло является усилителем вкуса, поэтому часто используется в кулинарии.

Арахисовое масло

Арахисовое масло богато мононенасыщенными жирами, что делает его полезным для сердца. Оно содержит большое количество витамина Е, антиоксиданта, помогающего защитить организм от повреждения свободными радикалами. Арахисовое масло также содержит омега-6 жирные кислоты, которые необходимы для здоровья кожи и регенерации клеток. При употреблении в сыром виде арахисовое масло сохраняет свой полный питательный профиль, включая витамин Е и антиоксиданты. Приготовление пищи на сильном огне может разрушить его полезные соединения и привести к образованию вредных трансжиров.

Кокосовое масло

Фото: Freepik

Сырое кокосовое масло, в отличие от рафинированного аналога, сохраняет все полезные вещества, в том числе среднецепочечные триглицериды (MCT). Хотя это масло выдерживает нагрев лучше, чем некоторые другие масла, употребление его в сыром виде гарантирует, что MCT останутся неповрежденными. Известно, что эти жиры поддерживают метаболизм, работу мозга и являются быстрым источником энергии.

Кокосовое масло также обладает противомикробными свойствами, что делает его отличным для укрепления иммунитета. Кокосовое масло является быстрым источником энергии, поэтому его употребление перед тренировкой может помочь повысить выносливость. Вы также можете добавлять его в травяные чаи для кремовой текстуры.

Кунжутное масло

Согласно Аюрведе, нужно употреблять кунжутное масло по утрам, чтобы сбалансировать внутреннюю энергию и способствовать пищеварению. Богато антиоксидантами, витамином Е и полезными жирами, оно помогает сбалансировать уровень холестерина, улучшает здоровье сердца и укрепляет здоровье кожи. Кунжутное масло холодного отжима в идеале следует употреблять только в сыром виде, чтобы сохранить содержание витаминов и антиоксидантов. Нагревание масла разрушает эти питательные вещества. Сбрызните салаты кунжутным маслом для придания им орехового вкуса и улучшения питательной ценности. Добавляйте его в обжаренные овощи, супы или блюда из риса после приготовления, чтобы сохранить все полезные вещества и вкус.

Оливковое масло Extra virgin

Фото: Freepik

Оливковое масло первого холодного отжима является одним из самых полезных масел, которые вы можете употреблять в сыром виде. Оно богато мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, особенно полифенолами, обладающими мощными противовоспалительными свойствами. Его температура дымления относительно низкая, что означает, что оно теряет свои питательные свойства при нагревании. Идеально употреблять от 1 до 2 столовых ложек этого масла. Вы можете сбрызнуть им свежие салаты или смешать с лимонным соком и травами для легкой заправки. Исследования показали, что употребление этого масла может снизить риск сердечных заболеваний, улучшить работу мозга и даже помочь в контроле веса.

Напомним, пригодно ли масло для употребления в пищу после того, как вы нагрели его во время приготовления

Ранее Фокус писал о том, ученые обнаружили, что употребление оливкового масла помогает предотвратить деменцию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту