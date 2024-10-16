Не втратити користь: 5 олій, які потрібно вживати тільки в сирому вигляді

Останніми роками зростає усвідомлення важливості корисних жирів у раціоні, особливо коли йдеться про олії. Але багато олій втрачають свої поживні властивості та стають шкідливими для здоров'я, якщо використовувати їх під час приготування за високих температур.

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Корисні жири в сирих оліях мають численні переваги. Гірчична олія покращує смак і поживність, арахісова та оливкова олія сприяють здоров'ю серця, а кокосова прискорює обмін речовин і роботу мозку. Вживання цих олій у сирому вигляді зберігає їхні основні поживні речовини та користь для здоров'я. Щоб отримати користь від олій, найкраще вживати їх у сирому вигляді. Про те, чому це важливо, пише Times of India.

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Гірчична олія

Фото: Freepik

Гірчична олія є джерелом поживних речовин, оскільки вона містить омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які корисні для здоров'я серця. Сира гірчична олія має протимікробні властивості та допомагає боротися з інфекціями. Для багатьох сира гірчична олія є підсилювачем смаку, тому часто використовується в кулінарії.

Арахісова олія

Арахісова олія багата на мононенасичені жири, що робить її корисною для серця. Вона містить велику кількість вітаміну Е, антиоксиданту, що допомагає захистити організм від пошкодження вільними радикалами. Арахісова олія також містить омега-6 жирні кислоти, які необхідні для здоров'я шкіри та регенерації клітин. У разі вживання в сирому вигляді арахісова олія зберігає свій повний поживний профіль, включно з вітаміном Е та антиоксидантами. Приготування їжі на сильному вогні може зруйнувати її корисні сполуки та призвести до утворення шкідливих трансжирів.

Кокосова олія

Фото: Freepik

Сира кокосова олія, на відміну від рафінованого аналога, зберігає всі корисні речовини, зокрема середньоланцюгові тригліцериди (MCT). Хоча ця олія витримує нагрівання краще, ніж деякі інші олії, вживання її в сирому вигляді гарантує, що MCT залишаться неушкодженими. Відомо, що ці жири підтримують метаболізм, роботу мозку і є швидким джерелом енергії.

Кокосова олія також має протимікробні властивості, що робить її відмінною для зміцнення імунітету. Кокосова олія є швидким джерелом енергії, тому її вживання перед тренуванням може допомогти підвищити витривалість. Ви також можете додавати її в трав'яні чаї для кремової текстури.

Кунжутна олія

Згідно з Аюрведою, потрібно вживати кунжутну олію вранці, щоб збалансувати внутрішню енергію і сприяти травленню. Багата на антиоксиданти, вітамін Е і корисні жири, вона допомагає збалансувати рівень холестерину, покращує здоров'я серця і зміцнює здоров'я шкіри. Кунжутну олію холодного віджиму в ідеалі слід вживати тільки в сирому вигляді, щоб зберегти вміст вітамінів і антиоксидантів. Нагрівання олії руйнує ці поживні речовини. Збризніть салати кунжутною олією для додання їм горіхового смаку і поліпшення поживної цінності. Додавайте її в обсмажені овочі, супи або страви з рису після приготування, щоб зберегти всі корисні речовини та смак.

Оливкова олія Extra virgin

Фото: Freepik

Оливкова олія першого холодного віджиму є однією з найкорисніших олій, які ви можете вживати в сирому вигляді. Вона багата на мононенасичені жири й антиоксиданти, особливо на поліфеноли, що мають потужні протизапальні властивості. Його температура димлення відносно низька, що означає, що воно втрачає свої поживні властивості при нагріванні. Ідеально вживати від 1 до 2 столових ложок цієї олії. Ви можете скропити нею свіжі салати або змішати з лимонним соком і травами для легкої заправки. Дослідження засвідчили, що вживання цієї олії може знизити ризик серцевих захворювань, поліпшити роботу мозку і навіть допомогти в контролі ваги.

Нагадаємо, чи придатна олія для вживання в їжу після того, як ви нагріли її під час приготування

Раніше Фокус писав про те, учені виявили, що вживання оливкової олії допомагає запобігти деменції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця