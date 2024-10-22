Результат не заставит себя ждать: 7 вещей, которые сделают ваши тренировки эффективнее

Даже небольшие изменения могут значительно улучшить ваши тренировки. Если знать некоторые секреты, то можно получить максимум энергии и лучшие результаты во время занятий спортом.

Related video

Независимо от того, хотите ли вы нарастить мышечную массу или сжечь калории, короткие интенсивные тренировки, как известно, более эффективны, чем длительное кардио. Иногда именно мелочи приводят к большим изменениям. Вот почему вам следует воспользоваться этими простыми советами, которые помогут добиться максимального эффекта от тренировок. Об этом пишет Fit For Fun.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Пейте кофе для энергии

Фото: Freepik

Научно доказано, что кофеин повышает спортивные результаты. Чтобы вы могли выкладываться по полной в тренажерном зале, перед тренировкой следует выпить чашечку эспрессо. Кофеин, в изобилии содержащийся в горячем напитке, стимулирует центральную нервную систему, которая, помимо прочего, контролирует моторику.

Если вы дадите организму дозу кофеина за полчаса до тренировки, даже интенсивные занятия HIIT станут для вас намного проще.

Составьте план тренировок

Прежде чем пойти в спортзал, вам следует составить план. Какие группы мышц вы хотите тренировать? Сначала кардио или лучше силовые тренировки?

Если вы уже продумали последовательность упражнений, вы можете избежать бесцельного блуждания по залу. Благодаря заранее заготовленному плану, ваши тренировки не только станут более эффективными, но и вам не будет скучно.

Мотивация правильной музыкой

Фото: Freepik

Если вы всегда слушаете одни и те же песни во время тренировок, то вам следует создать новый плейлист. Новые звуки разнообразят ваши уши и придадут дополнительную мотивацию во время занятий спортом. Кроме того, научно доказано, что правильная музыка увеличивает тренировочный эффект.

Поставьте телефон в режим полета.

В тренажерном зале вы должны полностью сосредоточиться на тренировке. Звонки, сообщения, игры и тому подобное только отвлекают вас и неоправданно удлиняют тренировку. Переключите свой смартфон в режим полета во время тренировки или просто оставьте его в раздевалке. В любом случае iPod гораздо удобнее для прослушивания музыки.

Разминайтесь, чтобы избежать травм

Фото: Freepik

Разминку перед тренировкой часто недооценивают. Легкое кардио или упражнения на растяжку могут внести важный вклад в успех тренировок. Динамическая растяжка повышает температуру тела и частоту сердечных сокращений. Мышцы также разогреваются перед началом тренировки, таким образом вы сможете предотвратить травмы.

Отдайте предпочтение силовым тренировкам

Во время тренировок на выносливость, например, на беговой дорожке или кросс-тренажере, вы можете сжечь много калорий. Однако в долгосрочной перспективе ваше тело получит больше пользы от интенсивных силовых тренировок. Потому что при этом вы наращиваете больше мышц, а те, у кого более высокая мышечная масса, также сжигают больше калорий – даже во время отдыха.

Добавьте комплексные упражнения

Фото: Freepik

Так называемые комплексные упражнения тренируют сразу несколько групп мышц или суставов. При их выполнении организм не только сжигает больше калорий, чем при изолированных упражнениях (например, сгибания рук на бицепс), но и в долгосрочной перспективе увеличивается и общая мышечная масса. Различные группы мышц работают либо одновременно например, приседания или выпады.

Напомним, 7 советов, которые помогут быстро расстаться с лишним весом.

Ранее Фокус писал о том, какие ошибки после силовой тренировки разрушают ваш прогресс.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.