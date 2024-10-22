Результат не змусить на себе чекати: 7 речей, які зроблять ваші тренування ефективнішими

Навіть невеликі зміни можуть значно покращити ваші тренування. Якщо знати деякі секрети, то можна отримати максимум енергії та найкращі результати під час занять спортом.

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Незалежно від того, чи хочете ви наростити м'язову масу, чи спалити калорії, короткі інтенсивні тренування, як відомо, ефективніші, ніж тривале кардіо. Іноді саме дрібниці призводять до великих змін. Ось чому вам слід скористатися цими простими порадами, які допоможуть домогтися максимального ефекту від тренувань. Про це пише Fit For Fun.

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Пийте каву для енергії

Фото: Freepik

Науково доведено, що кофеїн підвищує спортивні результати. Щоб ви могли викладатися на повну в тренажерному залі, перед тренуванням слід випити чашечку еспресо. Кофеїн, що удосталь міститься в гарячому напої, стимулює центральну нервову систему, яка, крім іншого, контролює моторику.

Якщо ви дасте організму дозу кофеїну за півгодини до тренування, навіть інтенсивні заняття HIIT стануть для вас набагато простішими.

Складіть план тренувань

Перш ніж піти в спортзал, вам слід скласти план. Які групи м'язів ви хочете тренувати? Спочатку кардіо чи краще силові тренування?

Якщо ви вже продумали послідовність вправ, ви можете уникнути безцільного блукання залом. Завдяки заздалегідь заготовленому плану, ваші тренування не тільки стануть ефективнішими, а й вам не буде нудно.

Мотивуйтеся правильною музикою

Фото: Freepik

Якщо ви завжди слухаєте одні й ті самі пісні під час тренувань, то вам слід створити новий плейлист. Нові звуки урізноманітнять ваші вуха і додадуть додаткової мотивації під час занять спортом. Крім того, науково доведено, що правильна музика збільшує тренувальний ефект.

Поставте телефон у режим польоту

У тренажерній залі ви маєте повністю зосередитися на тренуванні. Дзвінки, повідомлення, ігри тощо лише відволікають вас і невиправдано подовжують тренування. Переведіть свій смартфон у режим польоту під час тренування або просто залиште його в роздягальні. У будь-якому разі iPod набагато зручніший для прослуховування музики.

Розминайтеся, щоб уникнути травм

Фото: Freepik

Розминку перед тренуванням часто недооцінюють. Легке кардіо або вправи на розтяжку можуть зробити важливий внесок в успіх тренувань. Динамічна розтяжка підвищує температуру тіла і частоту серцевих скорочень. М'язи також розігріваються перед початком тренування, таким чином ви зможете запобігти травмам.

Віддайте перевагу силовим тренуванням

Під час тренувань на витривалість, наприклад, на біговій доріжці або крос-тренажері, ви можете спалити багато калорій. Однак у довгостроковій перспективі ваше тіло отримає більше користі від інтенсивних силових тренувань. Тому що при цьому ви нарощуєте більше м'язів, а ті, у кого вища м'язова маса, також спалюють більше калорій — навіть під час відпочинку.

Додайте комплексні вправи

Фото: Freepik

Так звані комплексні вправи тренують одразу кілька груп м'язів або суглобів. При їх виконанні організм не тільки спалює більше калорій, ніж при ізольованих вправах (наприклад, згинання рук на біцепс), а й у довгостроковій перспективі збільшується і загальна м'язова маса. Різні групи м'язів працюють або одночасно, наприклад, присідання або випади.

Нагадаємо, 7 порад, які допоможуть швидко розлучитися із зайвою вагою.

Раніше Фокус писав про те, які помилки після силового тренування руйнують ваш прогрес.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.