Даже не заметите: 5 креативных способов пройти 10 000 шагов, не выходя из дома

В сегодняшней напряженной жизни занятия спортом и посещение спортзала может быть сложной задачей. Но сделать 10 000 шагов в помещении, гуляя по балкону, танцуя под музыку и выполняя другие простые действия, под силу каждому.

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Посещение тренажерного зала может быть утомительным после долгих часов на работе или в университете, а без надлежащего отдыха у человека может не хватить выносливости для выполнения напряженных тренировок. Постановка цели пройти 10 000 шагов в помещении может стать отправной точкой для достижения ваших целей в фитнесе. Идея состоит не в том, чтобы пройти определенное количество шагов, а в том, чтобы оставаться активным и подтянутым, прикладывая минимум усилий. О том, как вы можете пройти 10 000 шагов, не выходя на улицу, пишет Times of India.

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Прогуляйтесь по балкону

Фото: Freepik

Если у вас есть просторный балкон или терраса, найдите время, чтобы прогуляться утром и получить немного солнечного света, тем самым увеличивая количество шагов. Во время прогулки обязательно прислушивайтесь к чарующим звукам птиц и наблюдайте за тем, что происходит вокруг, чтобы отвлечься от суеты и зарядиться положительной энергией.

Гуляйте после каждого приема пищи

Будь то завтрак, обед или ужин, ходьба после каждого приема пищи может быть полезна для поддержания уровня сахара в крови, помимо помощи в пищеварении. Это может сделать вас более энергичными и предотвратить послеобеденный спад энергии. Кроме того это также отличный способ увеличить количество шагов.

Танцуйте под любимые песни

Один из самых простых способов достичь своей цели в 10 000 шагов — включить музыку и начать танцевать. Вы также можете присоединиться к танцевальным онлайн-группам, чтобы делать это в компании. Танцы — это веселый способ заниматься спортом и отличная тренировка всего тела.

Двигайтесь каждый час

Когда вы весь день находитесь в офисе, сидя за столом, тело может стать скованным. Поэтому вы должны стараться двигаться каждый час, чтобы увеличить количество шагов и размяться. Сделайте небольшой перерыв и прогуляйтесь по офису или университету с друзьями. Это поможет сохранить осанку, выполнить поставленную задачу по шагам и поддерживать вас в форме.

Ходите во время разговора по телефону

Это довольно старый трюк, но весьма эффективный. Убедитесь, что вы не сидите, когда говорите по телефону во время официального звонка или личной беседы. Согласно исследованию, опубликованному в Американской кардиологической ассоциации, ходьба может уменьшить сердечные заболевания и помочь вам похудеть, укрепить кости и мышцы.

Ходьба — это не просто тренировка, это здоровая привычка, которая имеет огромное значение для повышения уровня физической формы. Идея пройти 10 000 шагов заключается в том, чтобы мотивировать вас включить эту привычку в свой распорядок дня. Постоянное сидение может нанести ущерб здоровью ваших мышц и костей, привести к хроническим болям, не говоря уже об увеличении веса и повышению висков заболеваний, связанных с ожирением.

Фото: Freepik

Простые действия, такие как прогулки по дому, танцы под любимую музыку и прогулки во время разговора по телефону могут легко помочь вам достичь ваших ежедневных целей. Кроме того, занятие домашними делами, прыжки со скакалкой или занятия новым видом спорта дома также могут поддерживать вашу активность, здоровье и увеличить количество шагов.

Напомним, фитнес-тренер рассказал как сжигать больше калорий при беге и ходьбе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько шагов нужно проходить каждый день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.