Навіть не помітите: 5 креативних способів пройти 10 000 кроків, не виходячи з дому

У сьогоднішньому напруженому житті заняття спортом і відвідування спортзалу може бути складним завданням. Але зробити 10 000 кроків у приміщенні, гуляючи балконом, танцюючи під музику і виконуючи інші прості дії, під силу кожному.

Related video

Відвідування тренажерної зали може бути виснажливим після довгих годин на роботі або в університеті, а без належного відпочинку у людини може не вистачити витривалості для виконання напружених тренувань. Постановка мети пройти 10 000 кроків у приміщенні може стати відправною точкою для досягнення ваших цілей у фітнесі. Ідея полягає не в тому, щоб пройти певну кількість кроків, а в тому, щоб залишатися активним і підтягнутим, докладаючи мінімум зусиль. Про те, як ви можете пройти 10 000 кроків, не виходячи на вулицю, пише Times of India.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Прогуляйтеся балконом

Фото: Freepik

Якщо у вас є просторий балкон або тераса, знайдіть час, щоб прогулятися вранці й отримати трохи сонячного світла, тим самим збільшуючи кількість кроків. Під час прогулянки обов'язково прислухайтеся до чарівних звуків птахів і спостерігайте за тим, що відбувається довкола, щоб відволіктися від метушні та зарядитися позитивною енергією.

Гуляйте після кожного прийому їжі

Чи то сніданок, обід або вечеря, ходьба після кожного прийому їжі може бути корисною для підтримки рівня цукру в крові. Це може зробити вас більш енергійними і запобігти післяобідньому спаду енергії. Крім того, це також чудовий спосіб збільшити кількість кроків.

Танцюйте під улюблені пісні

Один із найпростіших способів досягти своєї мети в 10 000 кроків — увімкнути музику і почати танцювати. Ви також можете долучитися до танцювальних онлайн-груп, щоб робити це в компанії. Танці — це веселий спосіб займатися спортом і чудове тренування всього тіла.

Рухайтеся щогодини

Коли ви весь день перебуваєте в офісі, сидячи за столом, тіло може стати скутим. Тому ви повинні намагатися рухатися щогодини, щоб збільшити кількість кроків і розім'ятися. Зробіть невелику перерву і прогуляйтеся офісом або університетом із друзями. Це допоможе зберегти поставу, виконати поставлене завдання щодо кроків і підтримувати вас у формі.

Ходіть під час розмови по телефону

Це досить старий трюк, але досить ефективний. Переконайтеся, що ви не сидите, коли говорите по телефону під час офіційного дзвінка або особистої бесіди. Згідно з дослідженням, опублікованим в Американській кардіологічній асоціації, ходьба може зменшити серцеві захворювання і допомогти вам схуднути, зміцнити кістки і м'язи.

Ходьба — це не просто тренування, це здорова звичка, яка має величезне значення для підвищення рівня фізичної форми. Ідея пройти 10 000 кроків полягає в тому, щоб мотивувати вас включити цю звичку у свій розпорядок дня. Постійне сидіння може завдати шкоди здоров'ю ваших м'язів і кісток, призвести до хронічних болів, не кажучи вже про збільшення ваги та підвищення ризику захворювань, пов'язаних із ожирінням.

Фото: Freepik

Прості дії, такі як прогулянки будинком, танці під улюблену музику і прогулянки під час розмови по телефону можуть легко допомогти вам досягти ваших щоденних цілей. Крім того, заняття домашніми справами, стрибки зі скакалкою або заняття новим видом спорту вдома також можуть підтримувати вашу активність, здоров'я і збільшити кількість кроків.

Нагадаємо, фітнес-тренер розповів як спалювати більше калорій під час бігу та ходьби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки кроків потрібно проходити щодня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.