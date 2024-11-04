Не раньше и не позже. Диетологи назвали идеальное время для ужина

После долгого и насыщенного рабочего дня и поручений спланировать вечерний прием пищи может быть затруднительно. Это особенно актуально, если вы очень заняты или имеете плавающий график работы. В результате вы можете обнаружить, что ужинаете каждый день в разное время, но важно ли это для здоровья?

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Одни эксперты по питанию говорят, что нельзя есть после 18:00, если вы хотите похудеть. Другие говорят, что время не важно, главное поужинать не позднее, чем 2-3 часа до сна. Диетологи объясняют, в какое время лучше всего ужинать, и можно ли есть слишком поздно, или, наоборот, рано. Об этом пишет Real Simple.

Лучшее время для ужина

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"Как правило, идеальное время для ужина — между 5 и 7 часами вечера", — говорит диетолог Марисса (Мешулам) Карп. Если это не подходит для вашего графика, то вы должны стремиться ужинать примерно за три часа до того как отправитесь спать. Это "обеспечит правильное пищеварение и снизит риск рефлюкса", — объясняет диетолог Элизабет Браун.

Однако стоит отметить, что оптимальное время также зависит от размера и состава вашего приема пищи, отмечает Браун. Например, "переваривание пищи с очень высоким содержанием жира, такой как двойной бургер и большой картофель фри, может занять шесть часов или дольше", — объясняет она. Это может повысить кислотность желудка, что приведет к давлению на желудок и пищевод, что может вызвать рефлюкс и нарушить сон.

Можно ли ужинать слишком рано или слишком поздно?

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Если учесть, как пища влияет на сон, то, безусловно, можно поужинать слишком рано или слишком поздно. Если вы рано ужинаете — например, около 3 часов дня — вам может быть трудно уснуть, потому что вы будете очень голодны, отмечает Карп. В этом случае вам захочется съесть легкую закуску, желательно такую, которая содержит сбалансированную смесь углеводов, белков и немного жиров. Углеводы здесь особенно важны, так как они "стимулируют высвобождение серотонина, который является предшественником мелатонина", — говорит Браун.

Напротив, если вы будете слишком долго ждать, чтобы поужинать, вы также будете испытывать проблемы со сном. Это связано с тем, что органы пищеварения перерыв во время сна. "Но если мы едим незадолго до сна, мы не даем нашему организму времени на то, чтобы как следует переварить", — говорит Карп. В свою очередь, организм пытается спать и переваривать пищу одновременно, что затрудняет комфортный сон.

Но что делать, если вы склонны работать до поздней ночи? В этом случае старайтесь питаться регулярно в начале дня, советует Карп. В противном случае вы будете голодать к обеду, что создаст соблазн съесть слишком много или сделать менее питательный выбор за ужином. Чтобы предотвратить это, "сосредоточьтесь на сытной пище с белком, жирами и клетчаткой в начале дня", — говорит Карп. Вы также можете перекусить сытными полуденными закусками, такими как яблоки с арахисовым маслом, чтобы продержаться до ужина.

Нужно ли ужинать в одно и то же время

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Организм хорошо справляется с рутиной, поэтому наличие режима для ужина пойдет на пользу вашему циркадному ритму (т.е. внутренним часам организма). На самом деле, еда является одним из главных сигналов окружающей среды, которые синхронизируют часы организма, согласно журналу Frontiers in Nutrition. Это имеет решающее значение для общего состояния здоровья, так как смещение внутренних часов может нарушить метаболические процессы, увеличивая риск метаболических нарушений, таких как диабет и сердечные заболевания.

Если вам трудно ужинать по регулярному графику, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить себе задачу. Начните с того, что включите приготовление пищи в свой распорядок дня, что гарантирует, что каждый вечер у вас будет готовая еда под рукой.

Напомним, почему лучше ужинать пораньше и избегать жирных блюд, продуктов, богатых белком и углеводами.

Раньше Фокус писал о том, почему нужно давать пищевартельной системе время на отдых и не перегружать ее поздними приемами пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.