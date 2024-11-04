Утром ваша кожа будет сиять: 4 натуральные ночные маски для лица

Проснуться утром с сияющей бархатистой кожей – мечта каждой женщины. И она вполне может стать реальностью, если позаботиться о своей коже с вечера с помощью специальных масок.

Related video

Для того чтобы кожа была молодой и сияющей, не обязательно покупать дорогие средства или посещать косметологов. Очень важным аспектом является домашний уход, например, использование определенных масок для лица. Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом здоровья (NIH) каждая из этих масок для лица работает на удовлетворение определенных потребностей кожи, таких как увлажнение, ровный тон, тонус и восстановление. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Фото: Freepik

Алоэ вера. Насыщенное влагой алоэ вера за ночь впитывается в кожу, делая ее к утру мягкой и упругой.

Как приготовить: Возьмине небольшой огурец, очистите его и измельчите. Добавьте к нему 2 столовые ложки геля алоэ вера и тщательно перемешайте до однородности. Нанесите на лицо на 15-20 минут, а затем смойте.

Внимание! Алоэ вера нельзя наносить на люцо людям с аллергией на это растение.

Фото: Freepik

Куркума. Куркума помогает скрыть темные пятна под глазами и придает коже сияние, выравнивая ее тон во время ночного сна.

Как приготовить: Смешайте чайную ложку куркумы со столовой ложкой йогурта и нанеситена кожу лица на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.

Фото: Freepik

Мед. Мед, обладающий целебными свойствами, успокаивает и оздоравливает кожу, делая ее мягкой и гладкой за ночь.

Как приготовить: При помощи кисточки тонким слоем нанесите меду на очищенную кожу лица. Оставьте на 10-15 минут, а атем смойте.

Фото: Freepik

Зеленый чай. Этот чай борется с вредными воздействиями окружающей среды, освежая вашу уставшую кожу антиоксидантами во время отдыха.

Эти простые маски помогут вам проснуться утром с сияющей кожей. Если вы склонны к аллергии или имеете чувствительную кожу, перед нанесением масок обязательно проконсультируйтесь с дерматологом или косметологом.

Напомним, 6 натуральных масок для лица, которые повысят уровень коллагена.

Раньше Фокус писал о том, как ухаживать за руками осенью: дерматолог дала 5 советов, которые сохранят молодость кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.