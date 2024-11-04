Вранці ваша шкіра сяятиме: 4 натуральні нічні маски для обличчя

Прокинутися вранці з сяючою бархатистою шкірою — мрія кожної жінки. І вона цілком може стати реальністю, якщо подбати про свою шкіру з вечора за допомогою спеціальних масок.

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Для того, щоб шкіра була молодою та сяючою, не обов'язково купувати дорогі засоби чи відвідувати косметологів. Дуже важливим аспектом є домашній догляд, наприклад, використання певних масок для обличчя. Згідно з дослідженням, проведеним Національним інститутом здоров'я (NIH), кожна з цих масок для обличчя працює на задоволення певних потреб шкіри, таких як зволоження, рівний тон, тонус і відновлення. Про це пише OnlyMyHealth.

Фото: Freepik

Алое вера. Насичене вологою алое вера за ніч поглинається в шкіру, роблячи її до ранку м'якою та пружною.

Як приготувати: Візьміть невеликий огірок, очистіть його і подрібніть. Додайте до нього 2 столові ложки гелю алое вера і ретельно перемішайте до однорідності. Нанесіть на обличчя на 15-20 хвилин, а потім змийте.

Увага! Алое вера не можна наносити на обличчя людям з алергією на цю рослину.

Фото: Freepik

Куркума. Куркума допомагає приховати темні плями під очима і надає шкірі сяйва, вирівнюючи її тон під час нічного сну.

Як приготувати: Змішайте чайну ложку куркуми зі столовою ложкою йогурту і нанесіть на шкіру обличчя на 15-20 хвилин. Потім змийте теплою водою.

Фото: Freepik

Мед. Мед, що має цілющі властивості, заспокоює й оздоровлює шкіру, роблячи її м'якою і гладенькою за ніч.

Як приготувати: За допомогою пензлика тонким шаром нанесіть мед на очищену шкіру обличчя. Залиште на 10-15 хвилин, а потім змийте.

Фото: Freepik

Зелений чай. Цей чай бореться зі шкідливими впливами навколишнього середовища, освіжаючи вашу втомлену шкіру антиоксидантами під час відпочинку.

Ці прості маски допоможуть вам прокинутися вранці з сяйливою шкірою. Якщо ви схильні до алергії або маєте чутливу шкіру, перед нанесенням масок обов'язково проконсультуйтеся з дерматологом або косметологом.

Нагадаємо, 6 натуральних масок для обличчя, які підвищать рівень колагену.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.