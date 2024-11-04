Диетологи назвали 6 продуктов, которые никогда нельзя есть натощак

Пустой желудок чувствителен к продуктам с высоким содержанием кислоты, сахара и клетчатки, которые могут нарушить пищеварение, если есть их с самого утра. Поєтому важно знать, какие проукті не стоит есть натощак.

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Употребление правильных продуктов в нужное время может стать ключом к улучшению самочувствия. Однако употребление неправильных продуктов натощак может привести к дискомфорту, вздутию живота или даже долгосрочным проблемам с пищеварением. Диетолог Варша Шарма о продуктах, которых следует избегать натощак, чтобы поддержать общее самочувствие. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Цитрусовые

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Несмотря на то, что апельсины, лимоны и грейпфруты богаты витамином С и антиоксидантами, они не являются лучшим продуктом для голодного желудка. Цитрусовые могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно у людей, склонных к кислотному рефлюксу или гастриту.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале клинической гастроэнтерологии, продукты с высоким содержанием кислоты могут увеличивать секрецию желудочной кислоты, что потенциально приводит к раздражению и ухудшению симптомов кислотного рефлюкса и изжоги у чувствительных людей. Тем, у кого уже есть проблемы с желудком, лучше избегать кислых фруктов с утра.

"В качестве альтернативы вы можете попробовать фрукты с низким содержанием кислоты, такие как яблоки или бананы. Они более мягкие для желудка и обеспечивают постоянный источник энергии", — предположила Шарма.

Острая пища

В то время как горячая и острая пища ароматна и даже может быть полезна для здоровья, она вызывает желудочный дискомфорт при употреблении натощак. Острая пища может вызвать боль в животе, раздражение и кислотный рефлюкс. Капсаицин, соединение, отвечающее за остроту перца чили, может задерживать опорожнение желудка — процесс, при котором частично переваренная пища и жидкости покидают желудок и попадают в двенадцатиперстную кишку для дальнейшего переваривания и усвоения питательных веществ.

Лучше начинайте свой день с пресных, успокаивающих продуктов, таких как овсянка или смузи, приготовленный из щадящих фруктов, а специи употребляйте в течение дня.

Сладкие продукты и напитки

Фото: Freepik

Сладкие лакомства, включая выпечку, фруктовые соки и даже сладкие хлопья, могут повысить уровень сахара в крови при употреблении натощак. "Без какой-либо другой пищи, чтобы сбалансировать усвоение сахара, уровень глюкозы в крови может резко возрасти, за чем последует резкое падение, в результате вы будете чувствовать усталость и раздражительность", — объяснила Шарма.

Согласно исследованию опубликованному в American Journal of Clinical Nutrition, продукты с высоким содержанием сахара могут привести к быстрому высвобождению инсулина, вызывая первоначальный всплеск энергии, за которым следует значительный крах. Этот цикл может со временем увеличить риск развития резистентности к инсулину, что потенциально может повлиять на ваш вес и общее состояние здоровья.

Сырые овощи

Овощи богаты клетчаткой и необходимыми питательными веществами, но сырые овощи могут быть трудно перевариваться при употреблении натощак. Высокое содержание клетчатки и целлюлозы в сырых овощах, таких как морковь, брокколи и капуста, может привести к вздутию живота, газообразованию и дискомфорту. Приготовленные на пару или бланшированные овощи легче перевариваются и сохраняют большую часть своей питательной ценности.

Кофе

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В то время как кофе является популярным напитком для многих людей по утрам, это не лучший выбор. Кофеин в кофе стимулирует выработку кислоты, которая может раздражать слизистую оболочку желудка и приводить к дискомфорту, особенно у чувствительных людей. Если вам нужен кофе, подумайте о том, чтобы сочетать его со здоровым завтраком, который включает белок и полезные жиры, помогающие смягчить кислотное воздействие кофе.

Холодные газированные напитки

В то время как употребление газировки или газированной воды по утрам может показаться освежающим, они могут вызвать расстройство пищеварения. Низкие температуры могут еще больше тормозить пищеварение, увеличивая вероятность возникновения спазмов и дискомфорта.

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