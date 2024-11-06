Аллергия и проблемы с поведением. Насколько вредны искусственные красители в еде для детей

Во многих упакованных продуктах используются искусственные красители для большей привлекательности, но эти добавки могут быть вредны для детей. Узнайте, в чем именно скрывается опасность как сделать более безопасный выбор для своих детей.

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Сейчас пищевые красители и добавки чрезвычайно распространены, чтобы привлечь внимание детей. Хотя они делают блюда более привлекательными, искусственные пищевые красители могут нести потенциальные риски. Поэтому крайне важно не только просвещать детей о важности выбора цельных, натуральных продуктов, но и самим знать о неблагоприятном воздействии искусственных пищевых красителей. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Распространенные искусственные пищевые красители

Фото: Freepik

По данным исследования 2016 года опубликованном в журнале Clinical Pediatrics, в котором изучалось присутствие искусственных пищевых красителей в продуктах, продаваемых детям в Северной Каролине в 2014 году, более 40% из 810 проанализированных продуктов содержали искусственные пищевые красители. Наиболее распространенными из них являются Red 40, Blue 1, Yellow 5 и Yellow 6.

Исследователи отметили, что сладости с фруктовым вкусом и смеси напитков имели самый высокий процент этих искусственных красителей.

"Несмотря на то, что Ассоциация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в целом считает их безопасными, опасения по поводу потенциальных аллергических реакций и долгосрочных последствий для здоровья привели к усилению осторожности", — отмечает консультант по питанию и диете доктор Срабани Мукерджи.

"Существуют некоторые научные данные, связывающие искусственные пищевые красители с гиперактивностью и поведенческими проблемами у детей. Несколько исследований показали, что комбинация некоторых искусственных пищевых красителей и искусственных подсластителей (особенно бензоата натрия) может способствовать гиперактивности. Тем не менее результаты этих исследований были неоднозначными, и точные механизмы, лежащие в основе этой связи, до конца не изучены", — отмечает она.

"Важно отметить, что индивидуальная чувствительность к пищевым красителям может варьироваться, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить окончательную причинно-следственную связь", — делится Мукерджи.

Воздействие искусственных пищевых красителей на детей

"Несмотря на то, что краткосрочное воздействие пищевых красителей на здоровье детей относительно незначительно, их долгосрочное воздействие остается предметом продолжающихся исследований. Некоторые исследования показали потенциальную связь между определенными пищевыми красителями и аллергическими реакциями, астмой и поведенческими проблемами", — говорит доктор Мукерджи

Исследование Калифорнийского управления по оценке опасности для здоровья окружающей среды (OEHHA), опубликованное в журнале Environmental Health, изучало потенциальную связь между синтетическими пищевыми красителями и нейроповеденческими проблемами у детей.

Рассмотрев как клинические испытания на людях, так и исследования на животных, ученые обнаружили доказательства, свидетельствующие о связи между потреблением пищевых красителей и неблагоприятными поведенческими исходами, особенно у детей с существующими поведенческими расстройствами.

Механизм, лежащий в основе этого эффекта, до конца не изучен, но он может включать в себя такие факторы, как дефицит питательных веществ, генетическая восприимчивость и активность мозга. Следовательно, рекомендуется ограничить потребление ребенком обработанных продуктов, содержащих искусственные красители, и выбирать более здоровые, цельные продукты

Здоровые альтернативы искусственным красителям

Фото: Freepik

Вместо того чтобы выбирать упакованные, обработанные продукты, содержащие большое количество искусственных пищевых красителей, вы можете выбрать натуральны, полученные из фруктов, овощей и растений, например, свекольный порошок, куркума и экстракт шпината, которые могут обеспечить яркие цвета без потенциальных рисков для здоровья.

По словам доктора Мукерджи, эти натуральные альтернативы, как правило, считаются более безопасными и могут обеспечить дополнительные питательные преимущества. Тем не менее важно отметить, что интенсивность и стабильность натуральных красителей могут варьироваться, и некоторые из них могут иметь тонкие различия во вкусе.

Как ограничить использование искусственных красителей в рационе детей

Чтобы ограничить или избежать использования искусственных пищевых красителей в рационе вашего ребенка, учитывайте следующие рекомендации:

Внимательно читайте этикетки. Проверяйте списки ингредиентов на предмет искусственных красителей, часто с пометкой "FD&C", за которой следует номер.

Проверяйте списки ингредиентов на предмет искусственных красителей, часто с пометкой "FD&C", за которой следует номер. Выбирайте цельные продукты. Отдавайте предпочтение свежим фруктам, овощам и цельнозерновым продуктам, которые естественным образом содержат яркие цвета.

Отдавайте предпочтение свежим фруктам, овощам и цельнозерновым продуктам, которые естественным образом содержат яркие цвета. Помните об обработанных пищевых продуктах. Ограничьте потребление обработанных снеков, конфет и напитков, которые часто содержат искусственные красители.

Ограничьте потребление обработанных снеков, конфет и напитков, которые часто содержат искусственные красители. Найдите натуральные альтернативы. Ищите продукты с маркировкой "естественно окрашенные" или с использованием натуральных пищевых красителей.

Ищите продукты с маркировкой "естественно окрашенные" или с использованием натуральных пищевых красителей. Проконсультируйтесь с педиатром. Если у вас есть опасения по поводу питания вашего ребенка или потенциальной чувствительности к пищевым красителям, проконсультируйтесь с врачом.

Искусственные красители делают пищу более привлекательной., однако они могут быть крайне вредны для здоровья. У детей эти искусственные пищевые красители связаны с поведенческими проблемами, поэтому эксперты рекомендуют перейти на натуральные и здоровые альтернативы. Убедитесь, что вы даете своему ребенку все самое лучшее и не ставите под угрозу его здоровье.

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