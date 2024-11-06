Алергія та проблеми з поведінкою. Наскільки шкідливі штучні барвники в їжі для дітей

У багатьох упакованих продуктах використовуються штучні барвники для більшої привабливості, але ці добавки можуть бути шкідливими для дітей. Дізнайтеся, у чому саме ховається небезпека, та як зробити безпечніший вибір для своїх дітей.

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Нині харчові барвники та добавки надзвичайно поширені, щоб привернути увагу дітей. Хоча вони роблять страви більш привабливими, штучні харчові барвники можуть нести потенційні ризики. Тому вкрай важливо не лише просвіщати дітей про важливість вибору цільних, натуральних продуктів, а й самим знати про несприятливий вплив штучних харчових барвників. Про це пише OnlyMyHealth.

Найпоширеніші штучні харчові барвники

Фото: Freepik

За даними дослідження 2016 року, опублікованого в журналі Clinical Pediatrics, в якому вивчалася присутність штучних харчових барвників у продуктах, що продаються дітям у Північній Кароліні в 2014 році, понад 40% з 810 проаналізованих продуктів містили штучні харчові барвники. Найпоширенішими з них є Red 40, Blue 1, Yellow 5 і Yellow 6.

Дослідники зазначили, що солодощі з фруктовим смаком і суміші напоїв мали найвищий відсоток цих штучних барвників.

"Не дивлячись на те, що Асоціація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) загалом вважає їх безпечними, побоювання щодо потенційних алергічних реакцій і довгострокових наслідків для здоров'я призвели до посилення обережності", — зазначає консультант з харчування та дієти доктор Срабані Мукерджі.

"Існують деякі наукові дані, що пов'язують штучні харчові барвники з гіперактивністю та поведінковими проблемами у дітей. Кілька досліджень показали, що комбінація деяких штучних харчових барвників і штучних підсолоджувачів (особливо бензоату натрію) може сприяти гіперактивності. Проте результати цих досліджень були неоднозначними, і точні механізми, що лежать в основі цього зв'язку, до кінця не вивчені", — зазначає вона.

"Важливо зазначити, що індивідуальна чутливість до харчових барвників може варіюватися, і необхідні подальші дослідження, щоб встановити остаточний причинно-наслідковий зв'язок", — ділиться Мукерджі.

Вплив штучних харчових барвників на дітей

"Незважаючи на те, що короткостроковий вплив харчових барвників на здоров'я дітей відносно незначний, їхній довгостроковий вплив залишається предметом досліджень, що тривають. Деякі дослідження засвідчили потенційний зв'язок між певними харчовими барвниками та алергічними реакціями, астмою і поведінковими проблемами", — каже докторка Мукерджі.

Дослідження Каліфорнійського управління з оцінки небезпеки для здоров'я довкілля (OEHHA), опубліковане в журналі Environmental Health, вивчало потенційний зв'язок між синтетичними харчовими барвниками та нейроповедінковими проблемами у дітей.

Розглянувши як клінічні випробування на людях, так і дослідження на тваринах, науковці виявили докази, що свідчать про зв'язок між споживанням харчових барвників і несприятливими поведінковими наслідками, особливо в дітей з наявними поведінковими розладами.

Механізм, що лежить в основі цього ефекту, до кінця не вивчений, але він може охоплювати такі чинники, як дефіцит поживних речовин, генетична сприйнятливість і активність мозку. Отже, рекомендується обмежити споживання дитиною оброблених продуктів, що містять штучні барвники, і обирати більш здорові, цільні продукти.

Здорові альтернативи штучним барвникам

Фото: Freepik

Замість того, щоб обирати упаковані, оброблені продукти, що містять велику кількість штучних харчових барвників, ви можете вибрати натуральні, отримані з фруктів, овочів і рослин, наприклад, буряковий порошок, куркума й екстракт шпинату, які можуть забезпечити яскраві кольори без потенційних ризиків для здоров'я.

За словами доктора Мукерджі, ці натуральні альтернативи, як правило, вважаються безпечнішими і можуть забезпечити додаткові поживні переваги. Проте важливо зазначити, що інтенсивність і стабільність натуральних барвників можуть варіюватися, і деякі з них можуть мати тонкі відмінності в смаку.

Як обмежити використання штучних барвників у раціоні дітей

Щоб обмежити або уникнути використання штучних харчових барвників у раціоні вашої дитини, враховуйте такі рекомендації:

Уважно читайте етикетки. Перевіряйте список інгредієнтів на предмет штучних барвників, часто з позначкою "FD&C", за якою йде номер.

Перевіряйте список інгредієнтів на предмет штучних барвників, часто з позначкою "FD&C", за якою йде номер. Вибирайте цільні продукти. Віддавайте перевагу свіжим фруктам, овочам і цільнозерновим продуктам, які природним чином містять яскраві кольори.

Віддавайте перевагу свіжим фруктам, овочам і цільнозерновим продуктам, які природним чином містять яскраві кольори. Пам'ятайте про оброблені харчові продукти. Обмежте споживання оброблених снеків, цукерок і напоїв, які часто містять штучні барвники.

Обмежте споживання оброблених снеків, цукерок і напоїв, які часто містять штучні барвники. Знайдіть натуральні альтернативи. Шукайте продукти з маркуванням "природно забарвлені" або з використанням натуральних харчових барвників.

Шукайте продукти з маркуванням "природно забарвлені" або з використанням натуральних харчових барвників. Проконсультуйтеся з педіатром. Якщо у вас є побоювання з приводу харчування вашої дитини або потенційної чутливості до харчових барвників, проконсультуйтеся з лікарем.

Штучні барвники роблять їжу більш привабливою, проте вони можуть бути вкрай шкідливими для здоров'я. У дітей ці штучні харчові барвники пов'язані з поведінковими проблемами, тому експерти рекомендують перейти на натуральні та здорові альтернативи. Переконайтеся, що ви даєте своїй дитині все найкраще і не ставите під загрозу її здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця