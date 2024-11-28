Правила здорового завтрака: что нужно есть утром, чтобы похудеть

Яйца и овсянка — лишь некоторые полезные продукты для завтрака, которые помогут вам сбросить вес, не испытывая сильного чувства голода. Узнайте, чем еще можно разнообразить свой завтрак, если вы хотите похудеть.

Вы наверняка слышали, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, но некоторые люди пропускают его, когда пытаются похудеть. И это огромная ошибка. Если вы начнете день на здоровой ноте, это может кардинально изменить ваш прогресс в похудении. Однако это не означает, что вы должны нагружаться обработанными крупами и другими сладкими продуктами. Выбор правильных продуктов для завтрака имеет важное значение во время оруденения. О лучших продуктах для завтрака, которые помогут вас оставаться сытым в течение дня и похудеть, пишет Health Shots.

Яйца

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Яйца отличаются высоким содержанием белка. Они поддерживают чувство сытости и содержат необходимые питательные вещества, такие как холин. Исследование, опубликованное в Journal of Human Kinetics, показало, что участники с ожирением, которые на завтрак ели богатые холином яйца на диете с низким содержанием жиров, потеряли больше веса по сравнению с теми, кто ел бублик на завтрак, несмотря на потребление того же количества калорий.

Порция: 2 целых яйца или 4 яичных белка.

2 целых яйца или 4 яичных белка. Как включить в рацион: в отварном виде, в омлете или в виде омлета с овощами. Сочетайте с цельнозерновыми тостами для добавления клетчатки.

Греческий йогурт

Здоровая порция греческого йогурта богата белком и пробиотиками. Он также способствует здоровью кишечника, что необходимо для похудения. В исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа питания, говорится, что йогурт помогает увеличить потерю жира в организме, уменьшить потребление пищи и увеличить чувство сытости.

Порция: 1 стакан (150–200 г).

1 стакан (150–200 г). Как включить в рацион: добавьте в белый йогурт свежие ягоды, орехи или сбрызните медом. Выбирайте несладкие сорта, чтобы избежать потребления добавленного сахара.

Овсяные хлопья

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Порция овсянки – отличный завтрак для похудения. В нем много клетчатки и бета-глюканов, поддерживающих здоровье сердца и чувство сытости. В исследовании, опубликованном в Current Nutrition Reports, говорится, что овсянка помогает регулировать гормоны, отвечающие за подавление голода и контроль массы тела.

Порция : Полстакана овсяных хлопьев (в сухом виде).

: Полстакана овсяных хлопьев (в сухом виде). Как включить в рацион: готовьте на воде или молоке и добавьте корицу, фрукты или семена для аромата и питательности.

Авокадо

Авокадо обладает множеством преимуществ, что делает его одним из идеальных продуктов для завтрака при похудении. Авокадо богато полезными жирами и клетчаткой. Оно также способствует сытости и здоровью кожи. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, было замечено, что участники, чей рацион включал авокадо, почти на девять процентов меньше подвержены риску избыточного веса или ожирения по сравнению с теми, кто не ел авокадо регулярно.

Порция : половинка авокадо.

: половинка авокадо. Как включить в рацион: намажьте на цельнозерновой тост или добавьте в смузи.

Ягоды

Для похудения можно есть такие ягоды, как черника, клубника и малина. Они богаты антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Что делает их идеальными продуктами для завтрака на похудении, так это то, что они низкокалорийные. Одна чашка клубники содержит 53,12 калории, согласно журналу The Science of Health.

Порция: от половины до одной чашки.

от половины до одной чашки. Как включить в рацион: смешайте с йогуртом, овсянкой или смузи.

Семена чиа

Ни для кого не секрет, что семена чиа отлично подходят для похудения. Будь то йогурт с семенами чиа или чиа, замоченные в молоке, это все помогает вам похудеть. Они богаты омега-3 жирными кислотами, а также клетчаткой и белком.

Порция: 1–2 столовые ложки.

1–2 столовые ложки. Как включить в рацион: замочите в миндальном молоке, чтобы приготовить пудинг из чиа, или посыпьте овсянку и йогурт.

Цельнозерновой хлеб или тосты

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Если вы из тех, чье утро начинается только с хлеба или тостов, то убедитесь, что они приготовлены из цельного зерна. В нем много клетчатки, что помогает пищеварению и дольше сохраняет чувство сытости. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, говорится, что более высокое потребление цельного зерна связано с более низким риском увеличения веса.

Порция: 1–2 ломтика.

1–2 ломтика. Как включить в рацион: сочетайте с ореховым маслом, авокадо или вареным яйцом.

Орехи и ореховое масло

Еще одна отличная еда на завтрак для похудения – это орехи. Они богаты полезными жирами, белком и клетчаткой, поддерживающими устойчивую энергию. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, было отмечено, что увеличение потребления орехов в значительной степени связано с меньшим набором веса.

Порция: 1 столовая ложка орехового масла или горсть (примерно 15–20 орешков).

1 столовая ложка орехового масла или горсть (примерно 15–20 орешков). Как включить в рацион: выкладывайте на тосты или смешивайте со смузи или овсянкой.

Овощи

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Да, на завтрак можно есть овощи. Включение шпината, болгарского перца и помидоров в завтрак поможет вам сбросить килограммы в кратчайшие сроки. Они низкокалорийные, что помогает в похудении. Кроме того, овощи также богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, что делает их отличным выбором.

Порция: 1–2 стакана.

1–2 стакана. Как включить в рацион: добавляйте в омлеты, начинку для лаваша или смузи.

Творог

Творог с высоким содержанием белка и кальция имеет массу преимуществ. Высокое содержание белка помогает вам дольше чувствовать себя сытым, уменьшая тягу к еде и переедание. Он ускоряет обмен веществ, помогая вам сжигать больше калорий в течение дня, а также поддерживает здоровье мышц

Порция: Полстакана (100–150 г).

Полстакана (100–150 г). Как включить в рацион: сверху полейте фруктами, медом или посыпьте орехами.

Напомним, 8 самых частых ошибок, которые вы допускаете при хранении яиц.

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