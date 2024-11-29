Диетологи назвали 3 самых вредных десерта для здоровья сердца

Для многих сладкоежек, десерты являются одним из самых больших соблазнов, особенно если они пытаются похудеть или придерживаются определенной диеты. Большинство десертов содержат много ненужного сахара, что не только способствует увеличению веса, но также крайне вредно для сердца.

Употребление слишком большого количества сахара, жирных и высококалорийных десертов может оказать пагубное воздействие на ваше сердце и даже привести к закупорке артерий. Многие сладости при избыточном употреблении могут навредить не только вашей талии, но и здоровью, в частности, здоровью сердечно-сосудистой системы. Но диетологи выделяют три десерта, которые особенно вредны для здоровья вашего сердца. Об этом пишет She Finds.

Шоколадный торт

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Кто не любит шоколад? Хороший шоколадный торт является звездой на любом дне рождения, свадьбе или любом другом торжестве, но он, безусловно, не является здорово пищей для вашего сердца. "Шоколадный торт — это десерт с высоким содержанием жира, который богат сахаром и калориями. Он сделан из масла, сахара, муки, яиц и шоколада, которые способствуют закупорке артерий и сердечным заболеваниям", — говорит диетолог Вероника Роуз. Шоколадный торт вреден для здоровья сердца, потому что он содержит насыщенные и трансжиры, которые могут повысить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и снизить уровень хорошего холестерина (ЛПВП)". Эти жиры также могут привести к воспалению в организме, что в конечном итоге может спровоцировать сердечные заболевания.

На самом деле, Роуз отмечает, что черный шоколад богат антиоксидантами и содержит флавоноиды, которые на самом деле полезны для здоровья вашего сердца. "Темный шоколад является здоровой альтернативой десерту, потому что он содержит флавоноиды, улучшить кровоток и снизить кровяное давление, снижая риск сердечных заболеваний", — говорит она. Вместо кусочка шоколадного торта вы можете насладиться небольшим кусочком темного шоколада в качестве альтернативы.

Жирное мороженое

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Мороженое является одним из самых вкусных лакомств в мире, но, сожалению, хотя это может показаться безобидным лакомством, эксперты предостерегают, что оно пагубно влияет на здоровье артерий. "В дополнение к насыщенным жирам, мороженое премиум-класса также содержит много сахара, который может сделать ваши артерии липкими и на них с большей вероятностью будет откладываться бляшки и жир", — говорит диетолог.

Чрезмерное потребление сахара может привести к ряду проблем со здоровьем, включая резистентность к инсулину и воспаление, которые являются факторами риска развития атеросклероза. Кроме того, сочетание насыщенных жиров и сахара может привести к образованию в крови липких веществ, известных как триглицериды. Эти триглицериды могут способствовать накоплению бляшек в артериях, еще больше сужая их и увеличивая риск сердечных заболеваний.

Выпечка

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Как и шоколадный торт, выпечка готовится из сахара, муки и масла, что является плохим сочетанием для здоровья вашего сердца. Употребление слишком большого количества выпечки, такой как пончики и пироги, может привести не только к закупорке артерий, но и к повышению уровня холестерина. Одно из кондитерских изделий, от которого Роуз также советует отказаться, — это яблочный пирог.

"Яблочный пирог с маслянистой корочкой вреден для здоровья сердца, потому что он содержит насыщенные жиры из сливочного масла и добавленные сахара, которые могут увеличить риск сердечных заболеваний", — объясняет диетолог.

В целом, лучше избегать десертов с высоким содержанием сахара, таких как шоколадный торт и пирожные, так как они вредны не только для вашей талии, но и для здоровья сердца. Вы можете порадовать себя йогуртовым парфе с натуральными подсластителями и фруктами или съесть немного темного шоколада. Употребление этих питательных десертов не только поможет предотвратить закупорку артерий, но и ускорит ваш метаболизм для похудения

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