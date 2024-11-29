Дієтологи назвали 3 найшкідливіші десерти для здоров'я серця

Для багатьох ласунів десерти є однією з найбільших спокус, особливо якщо вони намагаються схуднути або дотримуються певної дієти. Більшість десертів містять багато непотрібного цукру, що не тільки сприяє збільшенню ваги, а й водночас украй шкідливо для серця.

Вживання занадто великої кількості цукру, жирних і висококалорійних десертів може згубно вплинути на ваше серце та навіть призвести до закупорювання артерій. Багато солодощів у разі надмірного вживання можуть нашкодити не тільки вашій талії, а й здоров'ю, зокрема здоров'ю серцево-судинної системи. Але дієтологи виділяють три десерти, які особливо шкідливі для здоров'я вашого серця. Про це пише She Finds.

Шоколадний торт

Фото: Getty Images

Хто не любить шоколад? Хороший шоколадний торт є зіркою на будь-якому дні народження, весіллі або будь-якому іншому святі, але він, безумовно, не є здоровою їжею для вашого серця. "Шоколадний торт — це десерт із високим вмістом жиру, який багатий цукром і калоріями. Він зроблений з олії, цукру, борошна, яєць і шоколаду, які сприяють закупорці артерій і серцевим захворюванням", — каже дієтологиня Вероніка Роуз. Шоколадний торт шкідливий для здоров'я серця, тому що він містить насичені та трансжири, які можуть підвищити рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і знизити рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ)". Ці жири також можуть призвести до запалення в організмі, що в кінцевому підсумку може спровокувати серцеві захворювання.

Насправді, Роуз зазначає, що чорний шоколад багатий на антиоксиданти і містить флавоноїди, які насправді корисні для здоров'я вашого серця. "Темний шоколад є здоровою альтернативою десерту, тому що він містить флавоноїди, які покращують кровообіг і знижують кров'яний тиск, знижуючи ризик серцевих захворювань", — говорить вона. Замість шматочка шоколадного торта ви можете насолодитися невеликим шматочком темного шоколаду як альтернативою.

Жирне морозиво

Фото: Freepik

Морозиво є одними з найсмачніших ласощів у світі, але, на жаль, хоча це може здатися нешкідливими ласощами, експерти застерігають, що воно згубно впливає на здоров'я артерій. "На додачу до насичених жирів, морозиво преміум-класу також містить багато цукру, який може зробити ваші артерії липкими й на них із більшою ймовірністю відкладатимуться бляшки та жир", — каже дієтолог.

Надмірне споживання цукру може призвести до низки проблем зі здоров'ям, включно з резистентністю до інсуліну і запаленням, які є факторами ризику розвитку атеросклерозу. Крім того, поєднання насичених жирів і цукру може призвести до утворення в крові липких речовин, відомих як тригліцериди. Ці тригліцериди можуть сприяти накопиченню бляшок в артеріях, ще більше звужуючи їх і збільшуючи ризик серцевих захворювань.

Випічка

Фото: Freepik

Як і шоколадний торт, випічка готується з цукру, борошна та олії, що є поганим поєднанням для здоров'я вашого серця. Вживання занадто великої кількості випічки, як-от пампушки і пироги, може призвести не тільки до закупорювання артерій, а й до підвищення рівня холестерину. Один із кондитерських виробів, від якого Роуз також радить відмовитися, це яблучний пиріг.

"Яблучний пиріг із маслянистою скоринкою шкідливий для здоров'я серця, тому що він містить насичені жири з вершкового масла і додані цукри, які можуть збільшити ризик серцевих захворювань", — пояснює дієтолог.

Загалом, краще уникати десертів з високим вмістом цукру, таких, як шоколадний торт і тістечка, оскільки вони шкідливі не тільки для вашої талії, а й для здоров'я серця. Ви можете потішити себе йогуртовим парфе з натуральними підсолоджувачами і фруктами або з'їсти трохи темного шоколаду. Вживання цих поживних десертів не тільки допоможе запобігти закупорюванню артерій, а й прискорить ваш метаболізм для схуднення.

Нагадаємо, 4 продукти, які допоможуть знизити рівень холестерину.

Раніше Фокус писав про те, які запальні олії потрібно виключити з раціону.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця