Это нужно запомнить. Диетологи назвали идеальное время для обеда

Все привыкли называть завтрак главным приемом пищи, однако обед является не менее важным приемом пищи. В какое время лучше всего обедать, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Ошибочно выделять какой-то из приемов пищи так как каждый из них несет свою пользу. Для того чтобы быть здоровым, важно питаться сбалансировано, чтобы получать необходимые питательные вещества. Но есть ли оптимальное время для обеда? Можно ли пообедать слишком рано или поздно? Стоит ли придерживаться регулярного времени обеда каждый день? Обо всем этом пишет Real Simple.

"Обед так же важен, как и любой другой прием пищи. Правильное питание нашего организма питательными веществами, которые нам нужны в обеденное время, помогает обеспечить организм устойчивой энергией в течение дня и работает на предотвращение переедания и нездоровой тяги к перекусам в течение дня", — говорит диетолог Лена Бакович.

Лучшее время для обеда

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Когда дело доходит до выбора времени обеда, самым важным фактором является ваш личный график и распорядок дня. "Идеальное время действительно зависит от потребностей человека и его циклов сна и бодрствования, — отмечает Бакович. — Если кто-то просыпается в 7 утра и ест богатый питательными веществами завтрак в 8 утра, то он, скорее всего, настроится на свои сигналы голода примерно через четыре-пять часов, с 12 до 13 часов".

В идеале этот обед должен включать в себя различные группы продуктов для поддержания баланса макро- и микроэлементов. "Если мы подумаем о тарелке, то мне нравится заполнять половину своей тарелки овощами, четверть тарелки – нежирными белками, такими как рыба, птица или бобовые, а оставшуюся четверть — сложными углеводами, такими как киноа, коричневый или дикий рис, или батат", — добавляет Бакович. Эти пропорции здоровой пищи не только обеспечивают вас необходимыми питательными веществами, но и способствуют стабильному, уровню энергии и ясности ума, необходимой для работы во второй половине дня.

Можно ли пообедать слишком рано или слишком поздно?

Фото: Freepik

Однако, если мы пообедаем слишком рано или слишком поздно, мы можем не получить всех потенциальных преимуществ для здоровья, связанных с едой, особенно когда речь идет об уровне энергии и умственной концентрации.

"Вполне возможно, что более ранний обед (вскоре после завтрака) будет способствовать усилению голода позже в течение дня и до обеда. Это может привести к тому, что вы будете перекусывать менее здоровой пищей", — объясняет Бакович. Если вы обнаружите, что хотите пообедать раньше, возможно, стоит обратить внимание на то, какие продукты для завтрака вы выбираете, так как они могут быть виноваты в том, что вы чувствуете голод так скоро после утреннего приема пищи.

"Поздний обед может привести к тому, что некоторые люди пропускают ужин, а затем чувствуют голод ближе ко сну, также это может способствовать перекусу солеными и/или сладкими продуктами с низкой питательной ценностью", — отмечает Бакович. Кроме того, если поздний обед способствует перекусу перед сном, это может помешать спокойному ночному сну, что может повлиять на ваши циркадные ритмы и, в свою очередь, на сигналы голода и сытости вашего организма.

Стоит ли обедать в одно и то же время каждый день?

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"Как и в случае с циклами сна и бодрствования, которые важны для того, чтобы наш организм чувствовал себя синхронно изо дня в день, то же самое можно сказать и о времени приема пищи", — говорит Бакович. "Таким образом, полезно обедать примерно в одно и то же время каждый день, поскольку это постоянное побуждение к голоду и сигналам сытости синхронизируется с нашими циклами сна и бодрствования".

Тем не менее, если вы отстаете на полчаса или даже на целый час или два, не волнуйтесь, ваша система не будет выведена из строя. Если вы садитесь за обед примерно в одно и то же время большую часть дней, вы будете вознаграждены, так как одинаковое время приема пищи может оказать влияние на ваши циркадные ритмы и метаболическое здоровье.

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