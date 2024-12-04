Це потрібно запам'ятати. Дієтологи назвали ідеальний час для обіду

Усі звикли називати сніданок головним прийомом їжі, проте обід є не менш важливим. У який час найкраще обідати, щоб отримати максимум користі для здоров'я.

Помилково виокремлювати якийсь із прийомів їжі, оскільки кожен із них несе свою користь. Щоби бути здоровим, важливо харчуватися збалансовано, щоб отримувати необхідні поживні речовини. Але чи є оптимальний час для обіду? Чи можна пообідати занадто рано або пізно? Чи варто дотримуватися регулярного часу обіду щодня? Про все це пише Real Simple.

"Обід так само важливий, як і будь-який інший прийом їжі. Правильне харчування нашого організму поживними речовинами, які нам потрібні в обідній час, допомагає забезпечити організм стійкою енергією протягом дня і працює на запобігання переїданню та нездоровій тязі до перекусів протягом дня", — каже дієтологиня Лєна Бакович.

Найкращий час для обіду

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Коли справа доходить до вибору часу обіду, найважливішим чинником є ваш особистий графік і розпорядок дня. "Ідеальний час справді залежить від потреб людини та її циклів сну і неспання, — зазначає Бакович. — Якщо хтось прокидається о 7-й ранку і їсть багатий поживними речовинами сніданок о 8-й ранку, то він, найімовірніше, налаштується на свої сигнали голоду приблизно за чотири-п'ять годин, з 12-ї до 13-ї години".

В ідеалі цей обід має містити різні групи продуктів для підтримання балансу макро- і мікроелементів. "Якщо ми подумаємо про тарілку, то мені подобається заповнювати половину своєї тарілки овочами, чверть тарілки — нежирними білками, як-от риба, птиця або бобові, а чверть, що залишилася, — складними вуглеводами, як-от кіноа, коричневий або дикий рис, або батат", — додає Бакович. Ці пропорції здорової їжі не тільки забезпечують вас необхідними поживними речовинами, а й сприяють стабільному, рівню енергії та ясності розуму, необхідної для роботи в другій половині дня.

Чи можна пообідати занадто рано або занадто пізно?

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Однак, якщо ми пообідаємо занадто рано або занадто пізно, ми можемо не отримати всіх потенційних переваг для здоров'я, пов'язаних з їжею, особливо коли йдеться про рівень енергії та розумової концентрації.

"Цілком можливо, що більш ранній обід (незабаром після сніданку) сприятиме посиленню голоду пізніше протягом дня і до обіду. Це може призвести до того, що ви будете перекушувати менш здоровою їжею", — пояснює Бакович. Якщо ви виявите, що хочете пообідати раніше, можливо, варто звернути увагу на те, які продукти для сніданку ви обираєте, тому що вони можуть бути винні в тому, що ви відчуваєте голод так скоро після ранкового прийому їжі.

"Пізній обід може призвести до того, що деякі люди пропускають вечерю, а потім відчувають голод ближче до сну, також це може сприяти перекусу солоними або солодкими продуктами з низькою поживною цінністю", — зазначає Бакович. Крім того, якщо пізній обід сприяє перекусу перед сном, це може завадити спокійному нічному сну, що може вплинути на ваші циркадні ритми і, своєю чергою, на сигнали голоду і ситості вашого організму.

Чи варто обідати в один і той самий час щодня?

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"Як і у випадку з циклами сну і бадьорості, які важливі для того, щоб наш організм почувався синхронно день у день, те ж саме можна сказати і про час приймання їжі", — каже Бакович. "Отже, корисно обідати приблизно в один і той самий час щодня, оскільки це постійне спонукання до голоду і сигналів ситості синхронізується з нашими циклами сну і неспання".

Проте, якщо ви відстаєте на півгодини або навіть на цілу годину чи дві, не хвилюйтеся, ваша система не буде виведена з ладу. Якщо ви сідаєте за обід приблизно в один і той самий час більшу частину днів, ви будете винагороджені, тому що однаковий час вживання їжі може вплинути на ваші циркадні ритми і метаболічне здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця