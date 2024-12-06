Обедайте вовремя. Ученые установили, что большую часть калорий нужно съедать до 13:00
Низкий уровень сахара в крови имеет решающее значение для нашего веса и здоровья. Именно поэтому важно не только то, что мы едим, но и когда.
Если вы потребляете слишком много калорий на протяжении дня, уровень сахара в крови может повыситься. Иногда это оказывает негативное воздействие на наш организм и здоровье, так как постоянные скачки уровня сахара в крови повышают риск развития диабета 2 типа. Кроме того, высокий уровень сахара в крови крайне негативно сказываетсмя на фигуре. У людей с повышенным уровнем сахара в крови избыток энергии откладывается в жире. Поэтому, если вы хотите похудеть, вы должны убедиться, что уровень сахара в крови находится в границах нормы. О том, как этого добиться, пишет Fit For Fun.
Лучше есть рано, чем поздно
Для того, чтобы придерживаться правильной сбалансированной диеты, которая не будет вызывать резких колебаний уровня сахара в крови, вы должны питаться в определенное время. Американские исследователи из Центра здоровья Лангоне Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке обнаружили в исследовании, что участники, которые потребляли большую часть калорий к 13 часам, имели более низкий уровень сахара в крови, чем те, кто ел свою норму калорий в течение дня. Кроме того, уровень сахара в крови у тех, кто ел "до 13 часов", снова снижался быстрее в течение дня. Уже через неделю после такого изменения рациона уровень сахара в крови испытуемых стабилизировался. Поэтому стоит подумать о потреблении большей части калорий в первой половине дня
Влияние на жировой обмен
В других исследованиях также рассматривались сроки потребления калорий. Становится ясно, что время приема пищи оказывает большее влияние на наше здоровье и физическую форму, чем принято считать.
- Исследование, проведенное авторами Эдди С. Янгом, Эриком Равуссином, Кортни М. Петерсоном и другими, показало, что есть преимущества в употреблении пищи в первой половине дня.
- Те, кто потребляет калории с 8 утра до 2 часов дня, получают пользу от лучшего метаболизма жиров по сравнению с потреблением калорий между 8 утра и 8 вечера. Здесь также устанавливается связь с более низким уровнем сахара в крови.
- Кроме того, исследователи нашли доказательства того, что потребление калорий до полудня может иметь положительный омолаживающий эффект.
- Другое исследование показывает, что люди, которые едят на протяжении 12 часов, живут нездоровой жизнью
Еще одно исследование, проведенное авторами Хумайрой Джамшед, Фелицией Л. Стегер и Дэвидом Р. Брайаном, показало, что испытуемые, которые основную часть калорий ели в первой половине дня, смогли сбросить больше веса. С этой целью было обследовано 90 человек с избыточным весом в течение 14 недель. Некоторые из них ели основную часть пищи между 7 часами утра и 3 часами дня, в то время как другим учасникам разрешалось есть в течение 12 часов. Испытуемые в первой группе смогли сбросить больше веса в течение периода исследования. Кроме того, улучшилось кровяное давление и уровень липидов в крови.
Напомним, 3 худшие пищевые привычки для метаболизма.
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