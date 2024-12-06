Обедайте вовремя. Ученые установили, что большую часть калорий нужно съедать до 13:00

Низкий уровень сахара в крови имеет решающее значение для нашего веса и здоровья. Именно поэтому важно не только то, что мы едим, но и когда.

Если вы потребляете слишком много калорий на протяжении дня, уровень сахара в крови может повыситься. Иногда это оказывает негативное воздействие на наш организм и здоровье, так как постоянные скачки уровня сахара в крови повышают риск развития диабета 2 типа. Кроме того, высокий уровень сахара в крови крайне негативно сказываетсмя на фигуре. У людей с повышенным уровнем сахара в крови избыток энергии откладывается в жире. Поэтому, если вы хотите похудеть, вы должны убедиться, что уровень сахара в крови находится в границах нормы. О том, как этого добиться, пишет Fit For Fun.

Лучше есть рано, чем поздно

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Для того, чтобы придерживаться правильной сбалансированной диеты, которая не будет вызывать резких колебаний уровня сахара в крови, вы должны питаться в определенное время. Американские исследователи из Центра здоровья Лангоне Нью-Йоркского университета в Нью-Йорке обнаружили в исследовании, что участники, которые потребляли большую часть калорий к 13 часам, имели более низкий уровень сахара в крови, чем те, кто ел свою норму калорий в течение дня. Кроме того, уровень сахара в крови у тех, кто ел "до 13 часов", снова снижался быстрее в течение дня. Уже через неделю после такого изменения рациона уровень сахара в крови испытуемых стабилизировался. Поэтому стоит подумать о потреблении большей части калорий в первой половине дня

Влияние на жировой обмен

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В других исследованиях также рассматривались сроки потребления калорий. Становится ясно, что время приема пищи оказывает большее влияние на наше здоровье и физическую форму, чем принято считать.

Исследование, проведенное авторами Эдди С. Янгом, Эриком Равуссином, Кортни М. Петерсоном и другими, показало, что есть преимущества в употреблении пищи в первой половине дня.

Те, кто потребляет калории с 8 утра до 2 часов дня, получают пользу от лучшего метаболизма жиров по сравнению с потреблением калорий между 8 утра и 8 вечера. Здесь также устанавливается связь с более низким уровнем сахара в крови.

Кроме того, исследователи нашли доказательства того, что потребление калорий до полудня может иметь положительный омолаживающий эффект.

Другое исследование показывает, что люди, которые едят на протяжении 12 часов, живут нездоровой жизнью

Еще одно исследование, проведенное авторами Хумайрой Джамшед, Фелицией Л. Стегер и Дэвидом Р. Брайаном, показало, что испытуемые, которые основную часть калорий ели в первой половине дня, смогли сбросить больше веса. С этой целью было обследовано 90 человек с избыточным весом в течение 14 недель. Некоторые из них ели основную часть пищи между 7 часами утра и 3 часами дня, в то время как другим учасникам разрешалось есть в течение 12 часов. Испытуемые в первой группе смогли сбросить больше веса в течение периода исследования. Кроме того, улучшилось кровяное давление и уровень липидов в крови.

Напомним, 3 худшие пищевые привычки для метаболизма.

Ранее Фокус писал о том, как питаться в дефиците, чтобы похудеть, не навредив здоровью.

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