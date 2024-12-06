Обідайте вчасно. Учені встановили, що більшу частину калорій потрібно з'їдати до 13:00

Низький рівень цукру в крові має вирішальне значення для нашої ваги та здоров'я. Саме тому важливо не тільки те, що ми їмо, а й коли.

Якщо ви споживаєте занадто багато калорій протягом дня, рівень цукру в крові може підвищитися. Іноді це має негативний вплив на наш організм і здоров'я, оскільки постійні стрибки рівня цукру в крові підвищують ризик розвитку діабету 2 типу. Крім того, високий рівень цукру в крові вкрай негативно позначається на фігурі. У людей з підвищеним рівнем цукру в крові надлишок енергії відкладається в жирі. Тому, якщо ви хочете схуднути, ви маєте переконатися, що рівень цукру в крові перебуває в межах норми. Про те, як цього домогтися, пише Fit For Fun.

Краще їсти рано, ніж пізно

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Для того, щоб дотримуватися правильної збалансованої дієти, яка не спричинятиме різких коливань рівня цукру в крові, ви маєте харчуватися в певний час. Американські дослідники з Центру здоров'я Лангоне Нью-Йоркського університету в Нью-Йорку виявили в дослідженні, що учасники, які споживали більшу частину калорій до 13 години, мали нижчий рівень цукру в крові, ніж ті, хто їв свою норму калорій протягом дня. Крім того, рівень цукру в крові у тих, хто їв "до 13-ї години", знову знижувався швидше протягом дня. Уже за тиждень після такої зміни раціону рівень цукру в крові випробовуваних стабілізувався. Тож варто подумати про споживання більшої частини калорій у першій половині дня.

Вплив на жировий обмін

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В інших дослідженнях також розглядалися терміни споживання калорій. Стає зрозуміло, що час приймання їжі має більший вплив на наше здоров'я і фізичну форму, ніж прийнято вважати.

Дослідження, проведене авторами Едді С. Янгом, Еріком Равуссіном, Кортні М. Петерсоном та іншими, показало, що є переваги у вживанні їжі в першій половині дня.

Ті, хто споживає калорії з 8-ї ранку до 2-ї години дня, отримують користь від кращого метаболізму жирів, як порівняти зі споживанням калорій між 8-ю ранку і 8-ю вечора. Тут також встановлюється зв'язок із нижчим рівнем цукру в крові.

Крім того, дослідники знайшли докази того, що споживання калорій до полудня може мати позитивний омолоджувальний ефект.

Інше дослідження показує, що люди, які їдять протягом 12 годин, живуть нездоровим життям

Ще одне дослідження, проведене авторами Хумайрою Джамшед, Феліцією Л. Стегер і Девідом Р. Браяном, показало, що піддослідні, які основну частину калорій їли в першій половині дня, змогли скинути більше ваги. З цією метою було обстежено 90 осіб з надмірною вагою протягом 14 тижнів. Деякі з них їли основну частину їжі між 7 годиною ранку і 3 годиною дня, в той час як іншим учасникам дозволялося їсти протягом 12 годин. Випробовувані в першій групі змогли скинути більше ваги протягом періоду дослідження. Крім того, покращився кров'яний тиск і рівень ліпідів у крові.

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Раніше Фокус писав про те, як харчуватися в дефіциті, щоб схуднути, не зашкодивши здоров'ю.

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