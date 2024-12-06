Обідайте вчасно. Учені встановили, що більшу частину калорій потрібно з'їдати до 13:00
Низький рівень цукру в крові має вирішальне значення для нашої ваги та здоров'я. Саме тому важливо не тільки те, що ми їмо, а й коли.
Якщо ви споживаєте занадто багато калорій протягом дня, рівень цукру в крові може підвищитися. Іноді це має негативний вплив на наш організм і здоров'я, оскільки постійні стрибки рівня цукру в крові підвищують ризик розвитку діабету 2 типу. Крім того, високий рівень цукру в крові вкрай негативно позначається на фігурі. У людей з підвищеним рівнем цукру в крові надлишок енергії відкладається в жирі. Тому, якщо ви хочете схуднути, ви маєте переконатися, що рівень цукру в крові перебуває в межах норми. Про те, як цього домогтися, пише Fit For Fun.
Краще їсти рано, ніж пізно
Для того, щоб дотримуватися правильної збалансованої дієти, яка не спричинятиме різких коливань рівня цукру в крові, ви маєте харчуватися в певний час. Американські дослідники з Центру здоров'я Лангоне Нью-Йоркського університету в Нью-Йорку виявили в дослідженні, що учасники, які споживали більшу частину калорій до 13 години, мали нижчий рівень цукру в крові, ніж ті, хто їв свою норму калорій протягом дня. Крім того, рівень цукру в крові у тих, хто їв "до 13-ї години", знову знижувався швидше протягом дня. Уже за тиждень після такої зміни раціону рівень цукру в крові випробовуваних стабілізувався. Тож варто подумати про споживання більшої частини калорій у першій половині дня.
Вплив на жировий обмін
В інших дослідженнях також розглядалися терміни споживання калорій. Стає зрозуміло, що час приймання їжі має більший вплив на наше здоров'я і фізичну форму, ніж прийнято вважати.
- Дослідження, проведене авторами Едді С. Янгом, Еріком Равуссіном, Кортні М. Петерсоном та іншими, показало, що є переваги у вживанні їжі в першій половині дня.
- Ті, хто споживає калорії з 8-ї ранку до 2-ї години дня, отримують користь від кращого метаболізму жирів, як порівняти зі споживанням калорій між 8-ю ранку і 8-ю вечора. Тут також встановлюється зв'язок із нижчим рівнем цукру в крові.
- Крім того, дослідники знайшли докази того, що споживання калорій до полудня може мати позитивний омолоджувальний ефект.
- Інше дослідження показує, що люди, які їдять протягом 12 годин, живуть нездоровим життям
Ще одне дослідження, проведене авторами Хумайрою Джамшед, Феліцією Л. Стегер і Девідом Р. Браяном, показало, що піддослідні, які основну частину калорій їли в першій половині дня, змогли скинути більше ваги. З цією метою було обстежено 90 осіб з надмірною вагою протягом 14 тижнів. Деякі з них їли основну частину їжі між 7 годиною ранку і 3 годиною дня, в той час як іншим учасникам дозволялося їсти протягом 12 годин. Випробовувані в першій групі змогли скинути більше ваги протягом періоду дослідження. Крім того, покращився кров'яний тиск і рівень ліпідів у крові.
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