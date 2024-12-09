Ешьте всю зиму. Диетологи назвали лучший овощ для повышения иммунитета

В холодный период активизируются различные вирусы, вызывающие простуду, поэтому важно позаботиться о профилактике и укрепить свой иммунитет. Диетологи рассказали, какой овощ должен быть обязательно на вашей тарелке зимой.

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Ни для кого не секрет, что овощи являются одними из лучших продуктов для иммунитета Они изобилуют необходимыми питательными веществами, которые ваш организм использует для защиты клеток и борьбы с болезнетворными микробами. Но среди всех овощей диетологи выделяют один, который называют лучшим для иммунитета. Об этом пишет Real Simple.

Овощ для иммунитета

Фото: Freepik

Когда дело доходит до поддержки иммунитета, то красный болгарский перец занимает первое место, по словам диетолога Кристен Лоренц.

"Красный болгарский перец богат питательными веществами, поддерживающими иммунитет, особенно витамином С и витамином А", — объясняет Лоренц.

Витамин С поддерживает активность нейтрофилов, типа белых кровяных телец, которые помогают организму бороться с патогенами, отмечает Лоренц. Он также обладает антиоксидантными свойствами, что означает, что он защищает здоровые клетки от повреждений. Более того, витамин С способствует образованию коллагена, который "имеет решающее значение для поддержания целостности кожи и слизистых оболочек, что является первой линией защиты нашего организма от патогенов", — делится Лоренц.

На самом деле, красный болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсины, популярный фрукт, который часто ассоциируется с иммунитетом. "В то время как средний апельсин содержит около 70 мг витамина С, красный болгарский перец аналогичного размера содержит от 150 до 190 мг", — говорит Лоренц. "Это богатое содержание витамина С поддерживает репутацию красного болгарского перца как одного из самых мощных природных источников этого иммуностимулирующего витамина — как среди фруктов, так и среди овощей", — добавляет она.

Фото: Freepik

А что касается витамина А? "Красный болгарский перец богат бета-каротином, предшественником витамина А", — говорит Лоренц. (Другими словами, бета-каротин превращается в витамин А в организме.) Витамин А участвует в функции Т-клеток и В-клеток, которые являются важными компонентами иммунной системы. Он также помогает выработке антител и ответу иммунных клеток, гарантируя, что ваш организм сможет эффективно бороться с микробами. Кроме того, как и витамин С, витамин А необходим для здоровья кожи и слизистых оболочек, "которые действуют как физические барьеры против патогенов", — отмечает Лоренц.

Но подождите, это еще не все, красный болгарский перец также содержит витамин Е, фолиевую кислоту и небольшое количество цинка и селена. Витамин Е — это антиоксидант, который работает с витамином С. Вместе они защищают клеточные мембраны, тем самым поддерживая иммунные клетки.

"Фолат необходим для синтеза ДНК, который помогает в производстве и созревании иммунных клеток, в то время как цинк и селен являются микроэлементами, усиливающими иммунный ответ, способствуя заживлению ран и уменьшению воспаления", — говорит Лоренц.

Наконец, красный болгарский перец содержит клетчатку — питательное вещество, которое поддерживает кишечник и кишечные бактерии в отличной форме. Это еще больше способствует иммунной функции, так как здоровый кишечник необходим для оптимального иммунного ответа.

А как насчет зеленого, желтого и оранжевого перца?

Фото: Freepik

Вопреки распространенному мнению, болгарский перец разного цвета растет не на разных растениях. Все эти перцы из одного и того же растения, но имеют разную степень спелости.

В частности, красный болгарский перец полностью созрел на лозе, в то время как перцы другого цвета менее созревшие. "Этот процесс созревания усиливает как витамин С, так и бета-каротин, что делает красный болгарский перец более эффективным для иммунной функции по сравнению с другими цветами", — говорит Лоренц.

Теперь, когда вы полностью понимаете иммуностимулирующие свойства красного болгарского перца, старайтесь есть его чаще, особенно зимой.

Напомним, нутрициолог рассказала, почему полезно есть замороженные овощи зимой.

Ранее Фокус писал о том, какие овощи нельзя есть, если вы хотите похудеть.

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