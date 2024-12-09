Їжте всю зиму. Дієтологи назвали найкращий овоч для підвищення імунітету

У холодний період активізуються різні віруси, що спричиняють застуду, тож важливо подбати про профілактику та зміцнити свій імунітет. Дієтологи розповіли, який овоч має бути обов'язково на вашій тарілці взимку.

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Ні для кого не секрет, що овочі є одними з найкращих продуктів для імунітету Вони рясніють необхідними поживними речовинами, які ваш організм використовує для захисту клітин і боротьби з хвороботворними мікробами. Але серед усіх овочів дієтологи виділяють один, який називають найкращим для імунітету. Про це пише Real Simple.

Овоч для імунітету

Фото: Freepik

Коли справа доходить до підтримки імунітету, то червоний болгарський перець посідає перше місце, за словами дієтолога Крістен Лоренц.

"Червоний болгарський перець багатий на поживні речовини, що підтримують імунітет, особливо на вітамін С і вітамін А", — пояснює Лоренц.

Вітамін С підтримує активність нейтрофілів, типу білих кров'яних тілець, які допомагають організму боротися з патогенами, зазначає Лоренц. Він також має антиоксидантні властивості, що означає, що він захищає здорові клітини від пошкоджень. Ба більше, вітамін С сприяє утворенню колагену, який "має вирішальне значення для підтримки цілісності шкіри та слизових оболонок, що є першою лінією захисту нашого організму від патогенів", — ділиться Лоренц.

Насправді, червоний болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж апельсини, популярний фрукт, який часто асоціюється з імунітетом. "У той час як середній апельсин містить близько 70 мг вітаміну С, червоний болгарський перець аналогічного розміру містить від 150 до 190 мг", — каже Лоренц. "Цей багатий вміст вітаміну С підтримує репутацію червоного болгарського перцю як одного з найпотужніших природних джерел цього імуностимулюючого вітаміну — як серед фруктів, так і серед овочів", — додає вона.

Фото: Freepik

А що стосується вітаміну А? "Червоний болгарський перець багатий на бета-каротин, попередник вітаміну А", — каже Лоренц. (Іншими словами, бета-каротин перетворюється на вітамін А в організмі.) Вітамін А бере участь у функції Т-клітин і В-клітин, які є важливими компонентами імунної системи. Він також допомагає виробленню антитіл і відповіді імунних клітин, гарантуючи, що ваш організм зможе ефективно боротися з мікробами. Крім того, як і вітамін С, вітамін А необхідний для здоров'я шкіри та слизових оболонок, "які діють як фізичні бар'єри проти патогенів", — зазначає Лоренц.

Але зачекайте, це ще не все, червоний болгарський перець також містить вітамін Е, фолієву кислоту і невелику кількість цинку та селену. Вітамін Е — це антиоксидант, який працює з вітаміном С. Разом вони захищають клітинні мембрани, тим самим підтримуючи імунні клітини.

"Фолат необхідний для синтезу ДНК, який допомагає у виробництві та дозріванні імунних клітин, в той час як цинк і селен є мікроелементами, що посилюють імунну відповідь, сприяючи загоєнню ран і зменшенню запалення", — каже Лоренц.

Нарешті, червоний болгарський перець містить клітковину — поживну речовину, яка підтримує кишечник і кишкові бактерії у відмінній формі. Це ще більше сприяє імунній функції, оскільки здоровий кишечник необхідний для оптимальної імунної відповіді.

А як щодо зеленого, жовтого і помаранчевого перцю?

Фото: Freepik

Всупереч поширеній думці, болгарський перець різного кольору росте не на різних рослинах. Усі ці перці з однієї й тієї ж рослини, але мають різний ступінь стиглості.

Зокрема, червоний болгарський перець повністю дозрів на лозі, тоді як перці іншого кольору менш дозрілі. "Цей процес дозрівання підсилює як вітамін С, так і бета-каротин, що робить червоний болгарський перець більш ефективним для імунної функції порівняно з іншими кольорами", — каже Лоренц.

Тепер, коли ви повністю розумієте імуностимулювальні властивості червоного болгарського перцю, намагайтеся їсти його частіше, особливо взимку.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чому корисно їсти заморожені овочі взимку.

Раніше Фокус писав про те, які овочі не можна їсти, якщо ви хочете схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця