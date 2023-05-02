Новый Tiguan и кроссовер за $27 000: Volkswagen обновит линейку электромобилей (фото)

Volkswagen существенно обновит линейку электрических моделей ID. Новые электромобили заполнят ключевые сегменты европейского рынка и станут заменой для некоторых популярных автомобилей бренда.

Volkswagen готовит три новых электромобиля, один из которых станет заменой популярного кроссовера Tiguan. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Volkswagen существенно обновит линейку электрических моделей ID. Генеральный директор Томас Шефер поделился некоторыми планами бренда.

Новые электромобили заполнят ключевые сегменты европейского рынка. Они будут придерживаться идеологии моделей ID, но станут более технологичными.

Volkswagen обновит семейство электромобилей ID

Электрический Volkswagen Tiguan

Электрокроссовер станет заменой для Volkswagen Tiguan Фото: Autocar

В Volkswagen намерены избавиться от традиционных автомобилей с ДВС. Именно поэтому бренду придется заменить популярные модели на электрокары.

Одной из таких новинок станет электрический преемник кроссовера Tiguan. По словам Шефера, автомобиль сохранит узнаваемый дизайн, но станет более современным.

Электрический Tiguan должен быть представлен уже в 2025 году. По слухам, модель предложат с задним и полным приводом, а также с пятью или семью посадочными местами.

Электрокроссовер построят на базе новой архитектуры MEB+. Она является развитием уже существующей платформы MEB.

Архитектура MEB+ обеспечит более высокую скорость зарядки и больший запас хода, чем модели на MEB. Ожидается, что электрический Tiguan сможет проехать более 500 км на одном заряде.

Новый электрокроссовер начального уровня

Volkswagen ID.2X станет самым дешевым электрокроссовером бренда Фото: Autocar

Volkswagen разрабатывает новый электрокроссовер начального уровня. Он станет альтернативой модели T-Cross и может получить название ID.2X.

Кроссовер построят на базе электрокара ID.2. Модель получит увеличенный клиренс и будет предлагаться только с одним электромотором и передним приводом.

Volkswagen ID.2X оснастят батареей емкостью 38 или 56 кВт⋅ч. Запас хода составит от 290 до 418 км на одном заряде.

Дебют новинки может состояться в 2026 году. Начальная цена электрокроссовера составит $27 000.

Новый высокотехнологичный электрокроссовер

Новый электрокроссовер будет создан на основе проекта Trinity Фото: Autocar

Еще одной электрической новинкой Volkswagen станет кроссовер, созданный на основе проекта Trinity. Он станет одной из самых дорогих моделей бренда.

В Volkswagen описали электрокроссовер как "технологическую витрину". Ожидается, что он получит богатое оснащение и инновационные технологии.

Электрокроссовер займет место в модельном ряду между Tiguan и Touareg. Его предложат с задним и полным приводом на выбор.

По слухам, Volkswagen Trinity будет основан на платформе SSP. Она позволит оснастить электромобиль быстрой зарядкой мощностью более 350 кВт и обеспечить модели запас хода более 600 км на одном заряде.

Также SSP получит новую унифицированную технологию аккумуляторных батарей Volkswagen. Она может поддерживать ряд различных химических элементов. К ним относятся элементы LFP для более доступных моделей и элементы NMC с высоким содержанием никеля для моделей премиум-класса.

Новый электрокроссовер станет заменой для модели ID.6, которая была создана для китайского рынка. Первые подробности должны раскрыть ближе к дебюту, который может состояться уже в 2028 году.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Volkswagen T-Roc признали самым экологичным бензиновым авто в мире.