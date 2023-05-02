В Украине установили новый рекорд по продажам электромобилей: итоги апреля
За апрель украинцы купили 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Большую долю рынка занимают автомобили, которые были привезены из-за границы.
В Украине в апреле установили новый рекорд по продажам полностью электрических автомобилей. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
Всего в апреле 2023 года украинцы купили 3,3 тысячи новых и подержанных электромобилей. Этот показатель на 300% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Среди электрических автомобилей 98,8% из них были легковыми. Еще 1,2% составили грузовые модели на электротяге.
В апреле 48,4% электрокаров импортировали подержанными из других стран. На внутреннем рынке купили 38,4% электромобилей.
Новые модели на электротяге составили всего 13,1% от общего количества проданных электромобилей. Всего в Украине зарегистрировано 55 267 электрокаров.
Самые популярные электромобили на внутреннем рынке в апреле
Nissan Leaf остается самым популярным электромобилем на внутреннем рынке. За апрель украинцы купили 342 таких авто.
На втором месте расположилась Tesla Model 3, а третье место досталось Volkswagen ID.4. За месяц было продано 106 и 100 автомобилей этих моделей соответственно.
ТОП-15 самых популярных электромобилей на внутреннем рынке:
- Nissan Leaf — 342 авто.
- Tesla Model 3 — 106 авто.
- Volkswagen ID.4 — 100 авто.
- Honda M-NV — 89 авто.
- Volkswagen E-Golf — 79 авто.
- Tesla Model S — 51 авто.
- Tesla Model Y — 48 авто.
- Renault Zoe — 40 авто.
- BMW i3 — 37 авто.
- Chevrolet Bolt — 26 авто.
- Renault Kangoo — 21 авто.
- Audi E-Tron — 18 авто.
- Tesla Model X — 18 авто.
- Kia Soul — 14 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 14 авто.
Самые популярные электромобили, привезенные из-за границы в апреле
Nissal Leaf стал лидером на рынке импортируемых электромобилей. За апрель в Украину привезли 349 таких автомобилей.
Второе место досталось Tesla Model 3. За месяц в Украину из-за границы импортировали 146 авто этой модели.
На третьем месте расположился Volkswagen E-Golf. Украинцы зарегистрировали 139 таких авто за апрель.
ТОП-15 самых популярных электромобилей, импортированных из других стран:
- Nissan Leaf — 349 авто.
- Tesla Model 3 — 146 авто.
- Volkswagen E-Golf — 139 авто.
- Renault Zoe — 110 авто.
- Tesla Model Y — 109 авто.
- Volkswagen ID.4 — 103 авто.
- Tesla Model S — 83 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 50 авто.
- Honda M-NV — 39 авто.
- Tesla Model X — 35 авто.
- Chevrolet Bolt — 34 авто.
- Audi E-Tron — 31 авто.
- BMW i3 — 31 авто.
- Renault Kangoo — 26 авто.
- Mitsubishi I-Miev — 25 авто.
Самые популярные новые электромобили в апреле
Лидером по продажам в сегменте новых электромобилей в апреле стал Volkswagen ID.4. Украинцы за месяц купили 125 таких авто.
Второе место по продажам заняла Honda M-NV. За апрель было куплено 49 автомобилей этой модели.
На третьем месте расположился Volkswagen ID.6. За месяц украинцы купили 34 таких авто.
ТОП-15 самых популярных новых электромобилей:
- Volkswagen ID.4 — 125 авто.
- Honda M-NV — 49 авто.
- Volkswagen ID.6 — 34 авто.
- MG 4 — 25 авто.
- BMW iX — 19 авто.
- Volkswagen ID.3 — 16 авто.
- Honda e:NP — 114 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 13 авто.
- Audi E-Tron — 10 авто.
- Honda e:NS — 18 авто.
- BMW i7 — 7 авто.
- BYD Han — 7 авто.
- BYD Tang — 6 авто.
- Mercedes-Benz EQA — 6 авто.
- Mercedes-Benz EQC — 6 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине в апреле 2023 почти на 50% увеличились продажи автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в прошлом году.