В Индии заметили новый бюджетный кроссовер Hyundai за $7300 (фото)

Hyundai Exter сильно отличается от других автомобилей бренда своим дизайном. Модель станет самым дешевым кроссовером Hyundai.

В Индии на дорогах заметили новый Hyundai Exter, который станет самым дешевым кроссовером в модельном ряду бренда. Об этом рассказали на сайте Cardekho.

Hyundai Exter сильно отличается от других автомобилей бренда внешне. Спереди расположена раздельная оптика с узкими ходовыми огнями. Под ними находится широкая решетка радиатора.

Сзади установлены фонари, соединенные глянцевой полосой. На кузове есть матовые пластиковые накладки.

Между задними фонарями разместили глянцевую полосу Фото: Cardekho

Hyundai Exter основан на базе Grand i10 Nios. Оба авто имеют похожие габариты, но новинка получила увеличенный клиренс.

Кроссовер сперва оснастят только 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 83 л.с. и 114 Нм крутящего момента. В будущем появятся модификации с 1,0-литровым турбированным двигателем. Оба мотора будут работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Премьера Hyundai Exter состоится в Индии в июне 2023 года. Цены на местном рынке начинаются с 600 000 индийских рупий (7330 долларов).

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