Chery готовят дешевый кроссовер в брутальном стиле: он может появиться в Украине (видео)

Новый Jaecoo 7 от Chery ориентирован на экспорт и будет продаваться за пределами Китая. Кроссовер предложат со 197-сильным турбомотором, а позже появится гибридная версия.

Рассекречен дизайн нового кроссовера Jaecoo 7. Недорогая модель от нового подразделения концерна Chery поступит в продажу с конца лета. Видео с кроссовером опубликовали на Youtube-канале Chery.

Модель создана специально для экспорта Фото: скриншот/YouTube

Новый бренд Jaecoo ориентирован на экспорт – автомобили не будут продаваться в Китае, а появятся в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке. Так что у Jaecoo 7 есть шансы появиться на украинском рынке.

В основе моделей Jaecoo лежат модели Chery. В частности, Jaecoo 7 создан на базе новейшего Chery TJ-1.

Китайский кроссовер отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом и расширенными крыльями. Огромная решетка радиатора сочетается с тоненькими фарами с пиксельной диодной оптикой. Дверные ручки выдвижные, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

На видео можно разглядеть и салон Jaecoo 7. Кроссовер получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин мультимедиа.

Поначалу китайский кроссовер оснастят 1,6-литровым 197-сильным турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Позже появится гибридная версия. Привод у Jaecoo 7 может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Chery презентовали скоростной 326-сильный кроссовер за $21 500 с расходом всего 1,7 л на 100 км.

Также мы писали про флагманский электрокроссовер Chery с запасом хода 700 км.