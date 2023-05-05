Ошибка навигатора: женщина на минивэне въехала прямо в океан (видео)

Очевидцы курьезного ДТП сражу же бросились на помощь туристке. К счастью, женщину удалось быстро вытащить из автомобиля.

На Гавайях туристка на арендованном минивэне Dodge Caravan въехала в гавань, доверившись подсказкам GPS-навигатора. Об этом сообщили на сайте MotorTrend.

Жительница Гавайев Кристи Хатчинсон была в гавани со своим мужем Шоном. Они заметили, как минивэн начал катиться по трапу. По их словам, туристка уверенно продолжала ехать вперед.

Именно Хатчинсон и сняла на видео этот инцидент. Сперва она не поняла, что происходит.

Очевидцы сражу же бросились на помощь туристке. Вскоре ее вытащили из воды, а минивэн был полностью затоплен.

Местные даже успели закрепить Dodge Caravan, чтобы автомобиль не уплыл дальше. Позже на место инцидента прибыли спасатели.

Интересно то, что туристка не сразу заметила гавань. Она отметила, что не успела вовремя среагировать и остановиться. К счастью, никто не пострадал.

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