По цене iPhone: в продажу поступил самый дешевый в мире электромобиль (видео)

Компактный Chang Li CL-JP достигает всего 2,4 м в длину, но при этом является четырехместным. Запас хода электромобиля составляет до 100 км.

В Китае появился ультрабюджетный электромобиль Chang Li CL-JP. Миниатюрный автомобиль оценили как новый iPhone – в 1230 долларов. Его продают на онлайн-маркетплейсе Alibaba.

Кузов авто выполнен из пластика Фото: alibaba.com

Новый Chang Li CL-JP – самый дешевый электромобиль в мире. Примечательно, что он доступен не только на китайском рынке – его можно заказать и в любую другую страну мира. Каждый месяц выпускают по 100 таких машин.

Показания приборов выведены на дисплей Фото: alibaba.com

Китайский электромобиль Chang Li CL-JP – более доступная альтернатива моделям вроде Citroen Ami или Ligier Myli. У него пластиковый высокий кузов с коротким капотом и тоненькими вертикальными стойками крыши.

Электрокар Chang Li CL-JP по габаритам сопоставим со Smart – 2,4 м в длину, 1,2 м в ширину и 1,63 м в высоту. Несмотря на столь скромные размеры, авто является четырехместным. Показания приборов выведены на небольшой дисплей, также в салоне есть USB-порты.

Самый дешевый электромобиль в мире оснащен мотором мощностью 1 кВт (1,36 л. с.) и способен развить всего 30 км/ч. Запас хода составляет от 40 до 100 км, в зависимости от выбранной батареи, а ее зарядка занимает 7-10 часов. Замедляют электрокар Chang Li CL-JP дисковые тормоза.

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