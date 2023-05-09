В старом сарае найдена заброшенная коллекция редких американских ретро-авто (видео)
В коллекции собраны редкие заряженные модели концерна Chrysler. Особенно ценными являются Dodge Charger и Super Bee с 7,2-литровыми V8 под капотом.
В американском штате Миссури обнаружена целая заброшенная коллекция редких старинных автомобилей. Семь американских спорткаров годами ржавели в старом сарае. Находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.
Ретро-авто покрыты толстым шаром пыли и грязи – это свидетельство того, что они заброшены давно. Многие машины местами проржавели и частично разобраны – у некоторых из них нет двигателей, фары и других деталей.
Все авто являются продукцией концерна Chrysler 60-х и 70-х годов выпуска. Старейший в коллекции – Plymouth Belvedere 1965 года. Также удалось идентифицировать Dodge Dart 1968 года и пару Coronet 1969 года.
В 1969 году выпущены и два Dodge Super Bee. Одно купе оснащено массовым 6,3-литровым мотором на 335 л. с., а вот второе – гораздо более редкая версия A12 с 7,2-литровым V8 мощностью 390 л. с. Всего выпущено только 1907 Dodge Super Bee A12 и такое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с.
Точно такой же 7,2-литровый мотор установлен и под капотом Dodge Charger R/T 1971 года. Этот спорткар гораздо более редкий – собрано только 178 авто.
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