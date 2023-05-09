Самый большой кроссовер Lexus показали на первом официальном фото

Новый Lexus TX — более роскошный собрат Toyota Grand Highlander. Полноразмерный кроссовер предложат в вариантах на 7 и 8 мест.

Опубликован официальный тизер Lexus TX. Большой семейный кроссовер должны представить во второй половине 2023 года. Первые подробности новой модели раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

Новый Lexus TX придет на смену семиместному RX L. По сути, модель являет собой более роскошный вариант представленного недавно Toyota Grand Highlander. Основными ее конкурентами станут Audi Q7, Acura MDX и Lincoln Aviator.

Новая модель создана на базе Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

На тизере запечатлена задняя часть Lexus TX 2024. Силуэт крыши и задние стойки такие же, как у Toyota Grand Highlander, а вот фонари сделали тоньше и растянули на крылья.

Ожидается, что кроссовер Lexus TX предложат в версиях на 7 и 8 мест. Козырем 5,1-метровой модели станут просторный салон и вместительный багажник.

По примеру собрата от Toyota авто получит виртуальную панель приборов, проекцию на лобовое стекло и большой сенсорный дисплей. Среди стандартного и дополнительного оборудования появятся камеры кругового обзора, вентиляция кресел, электроприводы сидений и двери багажника.

В Lexus зарегистрировали авторские права на обозначения TX350, TX500h и TX550h+, то есть кроссовер предложат в трех версиях. Ожидается, что он получит 2,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 275 л. с., а также гибридные версии на 250 и 367 л. с.

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