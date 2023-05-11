Рассекречен элегантный конкурент Audi Q5 и Lexus NX от General Motors (фото)

Buick Envision обновили в ретро-стиле и он стал элегантнее на вид. Премиальный кроссовер доступен в двух версиях по длине.

Опубликованы первые фото нового Buick Envision. Премиальный кроссовер пройдет рестайлинг и будет представлен в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер ооснащают бензиновыми турбомоторами Фото: carscoops.com

Новый Buick Envision рассекретили в Китае, ведь именно в этой стране производится модель и из Поднебесной ее поставляют и в США. Обновленный кроссовер предложен в стандартной 4,6-метровой версии Envision S и удлиненном 4,8-метровом варианте Envision Plus. Конкурентами модели являются Audi Q5, Acura RDX и Lexus NX.

Дизайн Buick Envision выдержан в новом фирменном стиле, дебютировавшем на кроссоверах Envista и Electra. У него выраженный "нос", тоненькие светодиодные фары и широкая решетка радиатора. Измененная передняя часть сделала авто короче на 23 мм. Сзади изменены фонари.

Удлиненный Buick Envision Plus Фото: carscoops.com

В салоне, скорее всего, появится виртуальная панель приборов. Все версии Buick Envision 2023 получат парктроник, камеру заднего вида, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (204 л. с.) и 2,0 л (237 л. с.). Новый Buick Envision 2023 оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

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