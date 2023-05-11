Кроссоверы, пикап и спорткар: Toyota готовит новое семейство электромобилей (фото)
Toyota выпустит электрические кроссоверы, пикап и бюджетную модель. В планах Lexus — премиальный седан и мощный суперкар.
Toyota раскрыла подробности своих будущих электромобилей. Как известно, японский автогигант планирует выпустить сразу 10 электрических моделей до 2026 года. Об этом сообщает сайт Carexpert.
В распоряжение журналистов попали материалы из презентации Toyota. На слайде изображены как уже существующие электромобили Toyota bZ4X и Lexus RZ, так и новые модели.
В частности, слайд дает понять, что кроссоверы Toyota bZ Sport Crossover и bZ FlexSpace вскоре станут серийными. Также анонсированы электрический пикап Toyota Hilux и компактная бюджетная модель.
Lexus презентует электрические седан и универсал – очевидно, речь идет о новом поколении модели IS. Кроме того, ожидается даже флагманский спорткар: серийный вариант концепта Lexus Electric Sport Car станет преемником модели LFA.
Сообщается, что некоторые электромобили Toyota и Lexus презентуют в октябре на автошоу в Токио в статусе концепт-каров.
Также заявлено, что японский концерн продолжит развивать водородные технологии и на 30% увеличил производство гибридов. Lexus станет полностью электрическим брендом с 2035 года, а вот Toyota пока не будет отказываться от двигателей внутреннего сгорания.
Ранее Фокус рассказывал про новый премиальный купе-кроссовер Toyota.
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