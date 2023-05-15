Легенда возвращается: представлена новая AC Cobra (фото)
Новая AC Cobra GT Roadster сохраняет классический дизайн, но стала крупнее и выполнена из карбона. Топовая версия получила 663-сильный V8.
В Великобритании возродили знаменитый спорткар AC Cobra. Второе поколение культовой модели уже поступил в продажу по цене от 285 000 фунтов стерлингов ($355 000). Об этом сообщает официальный сайт AC Cars.
Новая AC Cobra GT Roadster выглядит знакомо и не слишком изменилась по сравнению с легендарной моделью 60-х. У нее длинный капот, широкая решетка радиатора, круглые фары и закругленная задняя часть.
Вместе с тем у авто современная диодная оптика. Но главное, что AC Cobra 2023 существенно подросла в размерах – достигает 4225 мм в длину и 1980 мм в ширину при колесной базе 2570 мм. Масса увеличилась до 1400 кг, даже несмотря на карбоновый кузов.
Новая AC Cobra GT Roadster потяжелела не только из-за больших размеров. В салоне появилась кожаная отделка, а оснащение пополнили кондиционер, электростеклоподъемники и мультимедийная система с тачскрином.
Как и прежде, Cobra будут оснащать двигателями V8 Ford. 5,0-литровый атмосферный мотор развивает 460 л. с., а его компрессорная версия – 663 л. с. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 278 км/ч. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая и 10-ступенчатая автоматическая КПП.
Ежегодно будут выпускать по 250 AC Cobra GT Roadster. Спорткар уже раскупили на год вперед.
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