Geely и Volvo создали недорогой электромобиль с запасом хода свыше 1000 км (фото)

Электромобиль Zeekr 001 получил батарею рекордной емкости — 140 кВт∙ч. Вскоре модель должна выйти на европейский рынок.

Линейку Zeekr 001 пополнила новая "дальнобойная" версия. Электромобиль способен проехать 1032 км без подзарядки. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Запас хода электрокара составляет 1032 км Фото: Geely

Китайский электромобиль оснащен мотором мощностью 272 л. с. на задней оси и новой батареей CATL Qilin повышенной плотности на 140 кВт∙ч – это рекордная емкость среди легковых электрокаров. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с.

Стоимость Zeekr 001 с большой батареей стартует с 403 000 юаней ($57 800), то есть он дешевле электрокаров с гораздо меньшим запасом хода. Электромобиль Zeekr 001 вскоре должен выйти на европейский рынок и уже появился в Украине.

Электрокар оснащен 272-сильным мотором Фото: Geely

Напомним, что электромобили Zeekr – совместная разработка Geely и Volvo, их создают в Швеции. Новый Zeekr 001 – большой пятиметровый лифтбэк с обтекаемым дизайном. В салоне установлены кожаные сиденья с электроприводом и вентиляцией.

Кожаные сиденья получили электропривод и вентиляцию Фото: Geely

Помимо 272-сильной версии, в линейке Zeekr 001 присутствует и 544-сильный вариант с полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. Также китайский электрокар доступен с батареями на 86 и 100 кВт∙ч – запас хода составляет от 526 до 712 км.

Ранее Фокус рассказывал про компактный электрокроссовер Zeekr X стоимостью от 27 500 долларов.

Также мы писали, что Geely и Volvo также создали мощный гибридный кроссовер.