Брутальный и мощный: в США показали пикап для самых суровых условий (фото)
Apocalypse Super Truck выглядит грозно и оснащен мощным 850-сильным V8. Салон пикапа отделан дорогой кожей.
Американская компания Apocalypse Manufacturing презентовала новую модель Super Truck. Экстремальный полноразмерный пикап будут выпускать под заказ. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый Apocalypse Super Truck построен достигает 6096 мм в длину, 2489 мм в ширину и 2108 мм в высоту. Он построен на базе Ram 1500, хотя визуально не похож на него, ведь все кузовные панели новые.
Пикап отличается брутальным рубленым дизайном с огромной решеткой радиатора, толстыми дверями и капотом с воздухозаборником. Крылья у авто фактически отсутствуют – такое решение призвано улучшить проходимость и позволяет автомобилю даже подпрыгивать на небольших холмах, как на трамплинах.
Салон Apocalypse Super Truck контрастирует с его грозной внешностью. В отделке использована дорогая двухцветная кожа, сиденья дополнены электроприводом, а на центральной панели установлен большой 12-дюймовый тачскрин.
Кроме того, комплектация Apocalypse Super Truck включает акустику Harman Kardon, камеры кругового обзора, панорамная крыша и электропривод подножек. Также предусмотрен кунг на кузове.
Под капотом установлен 6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge Charger и Challenger Hellcat, но его мощность увеличена до 850 л. с. Полный привод дополнен 6 режимами для разных условий.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили пикап повышенной проходимости.
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