Новейший пикап Ford превратили в дешевый и практичный дом на колесах (фото)

Автодом Ford Maverick является одним из самых дешевых на рынке. В его салоне установлены двуспальная кровать, шкафы и выдвижные ящики.

Новый Ford Maverick получил оригинальный аксессуар. Специальный жилой модуль, названный Tuktut, превращает пикап в дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Scout Campers.

Внутри раскладывается широкая кровать

Именно это американское ателье выполняет тюнинг Ford Maverick. Двухместный модуль устанавливают прямо в кузов автомобиля. Хотя грузовая платформа у Maverick меньше, чем у других пикапов, он там помещается. Его масса составляет 287 кг и при надобности модуль могут снять несколько человек.

Электроприборы питаются от батареи

Внутри установлены две скамейки и раскладная двуспальная кровать размером 177 на 120 см (за доплату ее удлинят до 203 см). Также предусмотрены многочисленные шкафы и выдвижные ящики для различной поклажи. За доплату автодом Ford Maverick Tuktut могут дополнить батареей для питания электроприборов.

Автодом стоит от 16 500 долларов

Дом на колесах довольно простой, но зато является одним из самых дешевых на рынке. Его цена стартует с 16 500 долларов и он отлично подходит для бюджетного пикапа Ford Maverick, который стоит от 22 600 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Ford презентовал доступный семейный электромобиль для Европы.

Также мы писали про самый экстремальный автодом с броней.