Роскошь по-японски: Lexus привез в Европу свою самую дорогую и необычную модель (видео)

Новый Lexus LM — минивэн премиум-класса стоимостью от 125 000 евро. Самая дорогая модель японской марки оснащена огромным телевизором и широкими задними креслами с электроприводом и массажем.

В Испании состоялась европейская премьера Lexus LM. Самый роскошный минивэн в мире в своем втором поколении появился в Европе. Об этом сообщает сайт Motor.es.

В Европе минивэн предложат исключительно в гибридной версии Фото: Motor.es

Новый Lexus LM – роскошный собрат Toyota Alphard с броским дизайном. У 5,1-метрового минивэна огромная вертенообразная решетка радиатора, изогнутая оконная линия и фонари в виде дуги.

Салон Lexus LM отделан кожей и деревом Фото: Motor.es

В отделке салона сочетаются дорогие кожа и дерево. Все Lexus LM 2023 получили виртуальный щиток приборов, акустику Mark Levinson, 14-дюймовые тачскрины спереди и сзади, а также электропривод кресел первых двух рядов.

В топовой версии сзади установлены отдельные кресла с вентиляцией и массажем Фото: Motor.es

Минивэн Lexus LM доступен в стандартной семиместной версии и роскошном четырехместном варианте. В последнем случае сзади установлены два отдельных кресла с вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног. От водителя пассажиров отделяет перегородка с 48-дюймовым телевизором, а "умный" климат-контроль измеряет температуру тела и способен самостоятельно выбирать оптимальные настройки.

Новый Lexus LM 2023 в Европе будет доступен исключительно в 250-сильной гибридной версии с полным приводом. Средний расход топлива составляет 7,3 л/100 км.

LM – не только самый дорогой Lexus современности, это еще и наиболее дорогой минивэн в мире. Стоимость базовой версии в Европе стартует с 125 000 евро, а четырехместный вариант обойдется минимум в 150 000 евро. Продажи минивэна начнутся в сентябре.

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