В Украине заметили сверхмощный семейный кроссовер BMW за 200 000 евро (фото)

Alpina XB7 — тюнингованная заряженная версия большого кроссовера BMW X7. Автомобиль оснащен 620-сильным V8 твин-турбо и способен развить 290 км/ч.

В Харькове заметили впечатляющий BMW Alpina XB7. Это один из самых быстрых семейных кроссоверов в мире. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый BMW Alpina XB7 – заряженная версия семиместного кроссовера BMW X7. Поскольку недавно модель-донор была обновлена (и также недавно появилась в Украине), то модернизацию прошел и спортивный ее вариант. В Европе он стоит от 170 500 евро, а в Украине цена превышает 200 000 евро.

Кроссовер способен развить 290 км/ч Фото: topgir.com.ua

Кроссовер BMW Alpina XB7 оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо с увеличенной до 621 л. с. мощностью. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с и развивает 290 км/ч. При обновлении двигатель дополнили 48-вольтной гибридной установкой, что сделало его несколько экономичнее.

Автомобиль оснащен электронным задним дифференциалом и более эффективными тормозами от Brembo. Кроме того, у него перенастроена пневмоподвеска.

В салоне кроссовера — особая отделка Фото: BMW

Отличить BMW Alpina XB7 от стандартного кроссовера можно по более агрессивной передней части, обвесу и особым колесным дискам диаметром от 21 до 23 дюймов. Конечно же, боковины украшены фирменной графикой Alpina. Также предлагается особая отделка салона.

Примечательно, что в линейке BMW уже есть более мощный и дорогой кроссовер XM и он недавно появился в Украине.

Также Фокус сообщал, что в нашу страну привезли флагманский электромобиль BMW.