В Украине появился новейший компактный кроссовер Alfa Romeo (фото)

Кроссовер Alfa Romeo Tonale — новый конкурент Audi Q3, BMW X2 и Mercedes GLA. Модель предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях мощностью до 275 л. с.

На украинский рынок выходит новая Alfa Romeo Tonale. Первые кроссоверы начинают появляться в нашей стране, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Пока кроссовер Alfa Romeo Tonale в Украину завозят неофициально. Отчасти этим обусловлена довольно высокая цена модели – примерно от 60 000 долларов.

Кроссовер доступен в версиях мощностью от 130 до 275 л. с. Фото: Stellantis

Новая Alfa Romeo Tonale – младший брат модели Stelvio, построенный на платформе Jeep Compass и Renegade. Компактный 4,5-метровый кроссовер премиум-класса является конкурентом Audi Q3, BMW X2 и Mercedes GLA. Также у Tonale есть более доступный собрат из США Dodge Hornet.

Авто отличается оригинальным дизайном с длинным капотом, продолговатыми фарами и фирменным "клювом" Alfa Romeo. В салоне ретро-стиль сочетается с виртуальным щитком приборов и большим тачскрином.

Цена авто в Украине стартует примерно с $60 000 Фото: Stellantis

Кроссовер Alfa Romeo Tonale предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (130 и 160 л. с.) и 2,0 л (256 л. с.), а также с 1,6-литровым 130-сильным турбодизелем и подзаряжаемой гибридной установкой мощностью 275 л. с. Есть версии с передним и полным приводом. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.

Ранее Фокус сообщал, что Alfa Romeo готовит еще более компактный кроссовер, который бросит вызов Nissan Juke и Volkswagen T-Cross.

Также мы писали, что в Украине появятся недорогие электрокроссоверы Citroen с запасом хода свыше 400 км.